参考価格27,980円→19,980円に！Kindle Paperwhiteがブラックフライデー価格で販売中

【ブラックフライデー】Kindle Paperwhiteがお得！
11月24日に始まったAmazonブラックフライデーセールで、Kindle Paperwhite（16GB）が登場。参考価格27,980円が、セール価格19,980円（29％オフ）で手に入るチャンスだ。
スマホやタブレットと違い、Kindle Paperwhiteは「読むこと」に徹した専用端末。EメールやSNSの通知に邪魔されず、目に優しい7インチ・300ppiのディスプレイで、本の世界に没頭できるはず。前モデル比でページめくりが約25％高速化しているので、ビジネス書の流し読みから小説の一気読みまで、テンポよく読み進められるのも魅力と言える。
製品の特徴
7インチ・300ppiの高精細ディスプレイを搭載し、まるで紙のような読み心地を実現。ページめくり速度も25％アップし、快適に読書を楽しめる。
色調調節ライトでホワイトからアンバーまで自在に変更でき、最長12週間持続するバッテリーで長時間の読書も安心。
防水＆軽量でどこでも読書
IPX8等級の防水性能で、お風呂やプールサイドでも使用OK。Wi-Fi接続対応で、PCを使わず直接ダウンロードできる。
わずか211gと軽量で、通勤や旅行にもぴったり。サイズは176.7×127.6×7.8mmとコンパクトだ。
大容量ストレージで読書放題
16GBのストレージに数千冊を保存可能。Kindle Unlimited会員なら500万冊以上が読み放題。USB-C対応で約2.5時間でフル充電できる。
まとめ：Amazonブラックフライデーセール中に入手したい一台
高解像度、防水、長寿命バッテリーを備えたKindle Paperwhiteは、読書好き必携のデバイス。12月1日まで開催のAmazonブラックフライデーセールでお得に購入できる。
セール期間中に「欲しいけれど、どうしようかな」と迷っているうちに、いつの間にか対象外になってしまう商品も少なくないなか、記事執筆時点でKindle Paperwhiteはまだブラックフライデー価格が継続中。読書専用機がひとつあるだけで、本との付き合い方はがらりと変わるもの。 この機会を逃さず、あなたの読書ライフをアップデートしよう。
