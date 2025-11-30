参考価格27,980円→19,980円に！Kindle Paperwhiteがブラックフライデー価格で販売中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【ブラックフライデー】Kindle Paperwhiteがお得！

11月24日に始まったAmazonブラックフライデーセールで、Kindle Paperwhite（16GB）が登場。参考価格27,980円が、セール価格19,980円（29％オフ）で手に入るチャンスだ。

スマホやタブレットと違い、Kindle Paperwhiteは「読むこと」に徹した専用端末。EメールやSNSの通知に邪魔されず、目に優しい7インチ・300ppiのディスプレイで、本の世界に没頭できるはず。前モデル比でページめくりが約25％高速化しているので、ビジネス書の流し読みから小説の一気読みまで、テンポよく読み進められるのも魅力と言える。

製品の特徴

7インチ・300ppiの高精細ディスプレイを搭載し、まるで紙のような読み心地を実現。ページめくり速度も25％アップし、快適に読書を楽しめる。

色調調節ライトでホワイトからアンバーまで自在に変更でき、最長12週間持続するバッテリーで長時間の読書も安心。

防水＆軽量でどこでも読書

IPX8等級の防水性能で、お風呂やプールサイドでも使用OK。Wi-Fi接続対応で、PCを使わず直接ダウンロードできる。

わずか211gと軽量で、通勤や旅行にもぴったり。サイズは176.7×127.6×7.8mmとコンパクトだ。

大容量ストレージで読書放題

16GBのストレージに数千冊を保存可能。Kindle Unlimited会員なら500万冊以上が読み放題。USB-C対応で約2.5時間でフル充電できる。

まとめ：Amazonブラックフライデーセール中に入手したい一台

高解像度、防水、長寿命バッテリーを備えたKindle Paperwhiteは、読書好き必携のデバイス。12月1日まで開催のAmazonブラックフライデーセールでお得に購入できる。

セール期間中に「欲しいけれど、どうしようかな」と迷っているうちに、いつの間にか対象外になってしまう商品も少なくないなか、記事執筆時点でKindle Paperwhiteはまだブラックフライデー価格が継続中。読書専用機がひとつあるだけで、本との付き合い方はがらりと変わるもの。 この機会を逃さず、あなたの読書ライフをアップデートしよう。