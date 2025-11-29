65型から100型まで！ どうせテレビ買うなら大型です！ ブラックフライデーで探す

Amazonブラックフライデーで大型テレビをチェック。筆者も6畳で65型を使っていますが、寸法さえ測っておけば大型テレビを部屋に入れるのは問題なし。そしてコンテンツの迫力が全然違います。このタイミングで購入しちゃいましょう！

今から買うなら65型以上が断然オススメ！

10万円以下でも買える大型テレビ

まず1台目はテレビの世界市場でトップシェアのTCLの65型モデル「65T6C」。7万4800円と格安モデルだけに機能は最小限な感はありますが、外付けHDDへの録画機能やGoogle TVの機能も搭載。普通に使うには十分でしょう。

続いてはハイセンスの65型モデル「65E7N」。最大144Hzの可変リフレッシュレート対応でHDMI 2.1端子を持つなど、ゲーム機の接続にも便利なモデル。価格は9万4800円。

おなじみレグザの75型エントリーモデル「75E350M」。セール価格は11万4800円。エントリーモデルと言っても、直下型LEDバックライトにデジタル放送の録画機能、各種ネット配信対応と機能は十分。

同じく75型モデルも、こちらはソニーBRAVIA「KJ-75X75WL」でセール価格は13万8000円。Google TV対応のほか、PS5との連携機能も搭載。

最後は100型のシャオミのチューナーレステレビ「Xiaomi TV Max 100 2025」。100型でもシャオミならセール価格で26万9800円で、さらにポイントは4％アップ。横幅は2229mmあるので、部屋に入るかしっかり測ってから購入しましょう。ちなみに85型モデルもあって、そちらは16万800円です。