Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第77回

65型から100型まで！ どうせテレビ買うなら大型です！ ブラックフライデーで探す

2025年11月29日 13時00分更新

文● 二子／ASCII

　Amazonブラックフライデーで大型テレビをチェック。筆者も6畳で65型を使っていますが、寸法さえ測っておけば大型テレビを部屋に入れるのは問題なし。そしてコンテンツの迫力が全然違います。このタイミングで購入しちゃいましょう！

100型テレビもセール中！　画像をタップすれば販売ページにジャンプします

Amazonブラックフライデーのページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー

今から買うなら65型以上が断然オススメ！
10万円以下でも買える大型テレビ

　まず1台目はテレビの世界市場でトップシェアのTCLの65型モデル「65T6C」。7万4800円と格安モデルだけに機能は最小限な感はありますが、外付けHDDへの録画機能やGoogle TVの機能も搭載。普通に使うには十分でしょう。

Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】TCL テレビ 65V型 4K 量子ドット 65T6C 液晶 Dolby Atmos Airplay2 クロームキャスト Alexa対応 目保護 音声検索 壁かけ Wチューナー 2025年モデル ネット動画 チューナーイン スマートテレビ
ブラックフライデーで「TCL 65T6C」を入手
 

　続いてはハイセンスの65型モデル「65E7N」。最大144Hzの可変リフレッシュレート対応でHDMI 2.1端子を持つなど、ゲーム機の接続にも便利なモデル。価格は9万4800円。

Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】65V型 65E7N 4K 量子ドット 倍速パネル 144Hz VRR ゲームモード ネット動画 スマート ダブル録画 チューナー内蔵 Alexa AirPlay2 液晶 テレビ
ブラックフライデーで「ハイセンス 65E7N」を入手
 

　おなじみレグザの75型エントリーモデル「75E350M」。セール価格は11万4800円。エントリーモデルと言っても、直下型LEDバックライトにデジタル放送の録画機能、各種ネット配信対応と機能は十分。

Image from Amazon.co.jp
REGZA 75インチ Airplay ネット動画対応 4K E350Mシリーズ 液晶 75E350M スマートテレビ 2024年モデル
ブラックフライデーで「REGZA 75E350M」を入手
 

　同じく75型モデルも、こちらはソニーBRAVIA「KJ-75X75WL」でセール価格は13万8000円。Google TV対応のほか、PS5との連携機能も搭載。

Image from Amazon.co.jp
ソニー(SONY) テレビ 75インチ 液晶 4K ブラビア KJ-75X75WL Google TV 10畳以上推奨
ブラックフライデーでソニー「BRAVIA KJ-75X75WL」を入手
 

　最後は100型のシャオミのチューナーレステレビ「Xiaomi TV Max 100 2025」。100型でもシャオミならセール価格で26万9800円で、さらにポイントは4％アップ。横幅は2229mmあるので、部屋に入るかしっかり測ってから購入しましょう。ちなみに85型モデルもあって、そちらは16万800円です。

Image from Amazon.co.jp
シャオミ(Xiaomi) テレビ 100インチ スマートテレビ Google TV 4K 量子ドット 液晶 ネット動画対応 Dolby Vision Atmos MEMC対応 音声検索 3年メーカー保証 Xiaomi TV Max 2025シリーズ 地上波受信なし
ブラックフライデーで「Xiaomi TV Max 100 2025」を入手
 

