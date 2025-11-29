Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第77回
65型から100型まで！ どうせテレビ買うなら大型です！ ブラックフライデーで探す
2025年11月29日 13時00分更新
Amazonブラックフライデーで大型テレビをチェック。筆者も6畳で65型を使っていますが、寸法さえ測っておけば大型テレビを部屋に入れるのは問題なし。そしてコンテンツの迫力が全然違います。このタイミングで購入しちゃいましょう！
今から買うなら65型以上が断然オススメ！
10万円以下でも買える大型テレビ
まず1台目はテレビの世界市場でトップシェアのTCLの65型モデル「65T6C」。7万4800円と格安モデルだけに機能は最小限な感はありますが、外付けHDDへの録画機能やGoogle TVの機能も搭載。普通に使うには十分でしょう。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】TCL テレビ 65V型 4K 量子ドット 65T6C 液晶 Dolby Atmos Airplay2 クロームキャスト Alexa対応 目保護 音声検索 壁かけ Wチューナー 2025年モデル ネット動画 チューナーイン スマートテレビ
続いてはハイセンスの65型モデル「65E7N」。最大144Hzの可変リフレッシュレート対応でHDMI 2.1端子を持つなど、ゲーム機の接続にも便利なモデル。価格は9万4800円。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】65V型 65E7N 4K 量子ドット 倍速パネル 144Hz VRR ゲームモード ネット動画 スマート ダブル録画 チューナー内蔵 Alexa AirPlay2 液晶 テレビ
おなじみレグザの75型エントリーモデル「75E350M」。セール価格は11万4800円。エントリーモデルと言っても、直下型LEDバックライトにデジタル放送の録画機能、各種ネット配信対応と機能は十分。
|Image from Amazon.co.jp
|REGZA 75インチ Airplay ネット動画対応 4K E350Mシリーズ 液晶 75E350M スマートテレビ 2024年モデル
同じく75型モデルも、こちらはソニーBRAVIA「KJ-75X75WL」でセール価格は13万8000円。Google TV対応のほか、PS5との連携機能も搭載。
|Image from Amazon.co.jp
|ソニー(SONY) テレビ 75インチ 液晶 4K ブラビア KJ-75X75WL Google TV 10畳以上推奨
最後は100型のシャオミのチューナーレステレビ「Xiaomi TV Max 100 2025」。100型でもシャオミならセール価格で26万9800円で、さらにポイントは4％アップ。横幅は2229mmあるので、部屋に入るかしっかり測ってから購入しましょう。ちなみに85型モデルもあって、そちらは16万800円です。
|Image from Amazon.co.jp
|シャオミ(Xiaomi) テレビ 100インチ スマートテレビ Google TV 4K 量子ドット 液晶 ネット動画対応 Dolby Vision Atmos MEMC対応 音声検索 3年メーカー保証 Xiaomi TV Max 2025シリーズ 地上波受信なし
