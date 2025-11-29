「もうセール終わってるよね？」→まだです。iPhone 15 Plusがブラックフライデー終盤でもお得

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】iPhone 15 Plus 128GB登場！

Appleのスマートフォン「iPhone 15 Plus 128 GB」 が、Amazonブラックフライデーセールに登場中です。

Dynamic Islandや48MPメインカメラを搭載したこのモデルが、参考価格124,800円のところ、13％オフの108,600円というお買い得価格で手に入ります。

最新世代のiPhone 17シリーズも登場していますが、性能と108,600円という価格とのバランスで見ると、iPhone 15 Plusもアリです！。大型ディスプレイ・高性能カメラ・長時間バッテリー・USB-C対応と、日常使いに欲しい要素をほぼ全部おさえた1台です。フラッグシップ並みの体験を、少しでもお得に手に入れたい人は要チェックです。

11月24日に始まったブラックフライデーセールに終了は12月1日（月）で、いよいよ終盤戦。気づけば「さっきまであったはずのセール品が消えてる…」なんて状況も増えてきましたが、本記事執筆時点ではiPhone 15 Plus 128GBはまだブラックフライデー価格で狙えます。 大画面iPhoneをこの値引きで買えるチャンスが次にいつ来るかはわかりません。「検討中」のままセール終了を迎える前に、今のうちに商品ページをチェックしておくのがおすすめです。

iPhone 15 Plus 128GBの特徴

① Dynamic Islandとタフなデザイン

Dynamic Islandは、画面上部に浮かぶようにアラートやライブアクティビティを表示します。iPhone 15 Plusは、カラーインフューズドガラスとアルミニウムを採用した美しくタフなボディで、防沫・耐水・防塵性能も備えています。

② 48MPメインカメラと2倍望遠

48MPのメインカメラで超高解像度の撮影が可能です。光学2倍望遠を使えば、クローズアップ写真も鮮明に撮影できます。次世代ポートレート機能では、撮影後でもピントを切り替えることができます。

③ A16 Bionicチップと長持ちバッテリー

A16 Bionicチップは、高速でパワフルな処理を実現します。最大26時間のビデオ再生が可能で、USB-CコネクタによりMacやiPadと同じケーブルで充電できます。

お買い得価格で手に入る！

ブラックフライデーでは、終盤に近づくほど人気モデルから先にどんどん姿を消していくのが定番パターンです。他のiPhone関連セールが終わり始めているなか、iPhone 15 Plus 128GBがまだセール価格で残っているのは正直かなり貴重な状況。 「大画面のiPhoneが欲しい」と少しでも思っているなら、迷っている時間こそが一番の損失かもしれません。在庫やセールが切り上がる前に、一度はチェックしておく価値のある一台です。

iPhone 15 Plusをお得に手に入れる絶好の機会です。売り切れる前に、ぜひAmazonで購入して、快適な大画面スマホライフを体験してください！

※価格は容量やセール状況によって変動する場合があります。