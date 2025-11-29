Amazonセール情報大紹介！ 第460回
約4万円お得！Surface Pro 12インチ＋スリムペン付きキーボードの公式2点セット
2025年11月29日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】Surface Pro 12インチ（Snapdragon X Plus/16GB/512GB）とスリムペン付きキーボードの2点セット登場！
Microsoftの「Surface Pro 12インチ Snapdragon X Plus ＋ Surface Pro キーボード（スリムペン付き）セット」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
AIでパワーアップしたCopilot+ PC本体と、ペン収納・充電機能付きキーボードのセットで、参考価格209,660円のところ、19％オフの169,000円という大幅割引価格です。
タブレットとしてもノートPCとしても使える2-in-1スタイルに加えて、スリムペン収納・充電に対応した純正キーボードがセット。磁力で近づけるだけで装着できる「近接スナップ」や、膝の上でも安定してタイピングできるキーボード構造など、純正ならではの使い勝手も魅力です。本体とペン対応キーボードを別々にそろえると20万円を超える構成ですが、ブラックフライデーでは約4万円引きの16万9000円で買えてしまいます！
ブラックフライデーも終盤に入り、すでにセール価格が終了してしまったPCや周辺機器も増えてきましたが、記事公開時点では本セットはブラックフライデー価格で販売継続中。Copilot+ PCをお得に手に入れるラストチャンス候補としてチェックしておきたいところです。
Surface Pro 12インチ（Snapdragon X Plus/16GB/512GB）とスリムペン付きキーボードの2点セットの特徴
① Snapdragon X Plusによる高速AI体験
プロセッサはSnapdragon X Plus（8コア）、NPUはQualcomm Hexagon（45TOPS）を搭載。AIでパワーアップしたCopilot機能で、従来モデルより50%以上高速です。
② 2-in-1の柔軟性とディスプレイ
独自のキックスタンドで、タブレットからノートPCへすぐに切り替え可能。12インチPixelSense LCDタッチスクリーンは最大90Hzの動的リフレッシュレートに対応します。
③ キーボードとOfficeソフト付き
キーボードには専用のCopilotキーと高精度タッチパッドを搭載。製品に搭載されているOfficeは、Microsoft 365 Personalを3か月間試した後、追加費用なしで21か月間延長して利用する方法、Office Home & Business 2024（永続版）に切り替えて利用する方法、もしくは利用開始時点から24か月間Microsoft 365 Personalを利用する方法のいずれかを選択できる製品に変更になります。複雑な仕組みなので、ご注意ください。
お買い得価格で手に入る！
ブラックフライデー期間中とはいえ、人気モデルは早々に値引きが終了したり在庫切れになったりすることも珍しくありません。Surface Pro 12インチのこのセットも、いつ通常価格に戻ってもおかしくないので、気になっているならセール中に押さえておくのがおすすめです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第497回
トピックス仕事もエンタメも一台で！PHILIPSのAndroidタブレットがブラックフライデー特価17,584円
-
第489回
トピックス「152インチ級スクリーン＋リアルタイム2D→3D変換！最先端XRグラスがセール中
-
第488回
トピックステレビをアップグレード！Fire TV Stick 4K Maxが驚きの7,980円
-
第487回
トピックスDysonのパワーをこの価格で!? V8 Slim Fluffy Extraが32％オフ
-
第486回
トピックス豆から挽いて香りも味も極上！De’Longhi マグニフィカSが大幅割引
-
第485回
トピックスライカ共同開発カメラ搭載！ Xiaomi 15 ハイスペックスマホがAmazonセールでお得
-
第484回
トピックス半額で手に入る！10年使える大容量Jackery ポータブル電源「1000 New 1070Wh」
-
第483回
トピックス見逃すな！Fire TV Stick 4K＋Fire HD 8の最強コンボが半額以下
-
第482回
トピックスMacユーザー必見！BenQ MA270U 27インチ 4Kモニター、Amazonブラックフライデーセール
-
第481回
トピックス1か月で2000台以上売れた！Roomba Plus 405 Combo ロボット掃除機がブラックフライデー特価
-
第481回
トピックス暖かくて肌触りふわふわ！THE NORTH FACEのフリースジャケットがが13%オフの12,890円
- この連載の一覧へ