Amazonセール情報大紹介！ 第474回
星4.4の高評価プロテインがセールに！ザバス ホエイプロテイン100 リッチショコラ1kgがお買い得【ブラックフライデー】
2025年11月29日 22時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【ブラックフライデー】ザバス（SAVAS）ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏が登場！
ザバス（SAVAS）から、サッと溶けて飲みやすい「ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏」がAmazonブラックフライデーセールに登場。
ザバスは1980年の誕生以来、日本のスポーツシーンを栄養面から支え続けてきたプロテインブランド。ホエイプロテイン100 リッチショコラ味も、星5つ中4.4という高評価（約2万3千件以上のレビュー）を獲得している定番アイテムです。水にもサッと溶けて飲みやすく、「続けやすいプロテイン」を探している人にぴったりの一品と言えるでしょう。
過去価格5,348円のところ、今なら24％OFFの4,066円で購入できます（定期おトク便）。この商品は過去1か月で4万点以上購入された人気のプロテインです。
ザバス（SAVAS）ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏の特徴
理想の筋肉のために 溶けやすさを追求した、おいしく飲みやすいプロテインです。ホエイプロテインを使用し、トレーニング直後などのプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できます。
カラダづくりに欠かせない「ビタミンB群・ビタミンD」、体調維持に欠かせない「ビタミンC」を配合。アスリートの食事調査に基づき、アスリートのカラダづくりに必要とされるビタミンを独自に設計して配合しています。
原材料・成分
1食(28g)当たり:エネルギー111kcal、たんぱく質19.5g、脂質2.0g、炭水化物3.7g、食塩相当量0.31-0.76g、ナイアシン当量3.6-15.1mg、ビタミンB10.67mg、ビタミンB20.76mg、ビタミンB60.56mg、 ビタミンC43mg、ビタミンD12.1μg。
安全上のお知らせ
・お湯又は暖かい牛乳をシェイカーに入れてシェイクしないでください。水蒸気や内容液が噴き出し、やけどの原因になります。
・体質や健康状態によって体に合わないことがあります。その場合は、摂取を中止し、医師や専門家にご相談ください。
・開封後はホコリや髪の毛が入らないようキャップをしっかりと閉め、直射日光や高温多湿の場所を避けて保管し、なるべく早めにお召し上がりください。
・濡れたスプーンを容器の中に入れないでください。
まとめ：今だけのお得な価格で買える！
Amazonブラックフライデーセールなら、定期おトク便が24%OFFの4,066円で購入可能です。
ホエイプロテインの買い替えや本格的なカラダづくりを始めたい人にとって、今はまさに絶好のタイミング。普段から愛用している人はもちろん、「そろそろプロテインを試してみようかな」と思っていた人も、ブラックフライデー価格のうちにストックしておくのがおすすめです。
ザバスのホエイプロテイン100 リッチショコラ味は、「とりあえずこれを常備しておけば安心」と言える王道の1kgパックです。ブラックフライデー期間中は、ふだんよりも手が届きやすい価格で試せるチャンス。カラダづくりを習慣にしたい人は、このタイミングで一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
