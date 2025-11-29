【40％オフ】iPhone「探す」対応のカード型紛失防止タグ！充電式で電池交換いらずなAnker SmartTrackが2,990円に

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazonブラックフライデーに登場！Eufy SmartTrack Card E30

11月24日より始まったAmazonブラックフライデーセールにて、Ankerの人気スマートトラッカー「Eufy SmartTrack Card E30」が販売中です。



現在は参考価格4,990円から40％オフの2,990円というお得な価格で購入可能です。

Appleの「探す」ネットワークに対応しているので、iPhoneやiPadから地図上で持ち物の位置を確認できます。財布や定期入れをうっかり置き忘れても、アプリからすぐ場所をチェックできるのはかなり心強いはず。

最大1年間使える充電式バッテリー搭載

SmartTrack Card E30は、従来モデルに充電式バッテリーを新たに搭載。1回の充電で最長1年間利用できるため、電池交換の手間が不要です。

厚さわずか約2.6mmのカード型デザインで、クレジットカードなどと一緒に財布やカードケースへスッと収納可能。ポケットやミニ財布派の人でもかさばりにくく、「入れていることを忘れる」レベルのスリムさです。

Apple「探す」ネットワーク対応で紛失防止

この製品はAppleの「探す」ネットワークに対応しており、iPhoneやiPadで紛失したアイテムの位置をすぐに特定可能です。



さらに、スマホから直接SmartTrack Card E30を鳴らして探せるほか、置き忘れ防止アラートも搭載。日常のうっかりをしっかり防ぎます。

旅行で役立つロストバゲージ対策機能

旅行中に荷物を紛失しても、ロストバゲージ対策機能で位置を特定できます。スーツケースの管理にも最適ですが、一部航空会社では利用制限があるため、事前に確認しておくと安心です。

付属品と注意点

製品にはUSB-C & USB-Aケーブル、マグネット式充電器が同梱されています。ただし、充電には別売りのUSB Type-A充電器が必要な点には注意してください。

Amazonブラックフライデーセールでお得に手に入れるチャンス

「探す」対応・薄型デザイン・1年間の長寿命バッテリーを搭載した最新スマートトラッカー。旅行のときにスーツケースやバッグに忍ばせておけば、ロストバゲージ対策としても活躍します。万が一荷物とはぐれてしまっても、位置を確認できるので、長距離移動や海外旅行が多い人は持っておくと安心感が違います（※利用可否は航空会社の規定を事前にご確認ください）。

今ならAmazonブラックフライデーセール価格2,990円で購入可能です。Amazonブラックフライデーセールは12月1日まで。財布や定期入れ、旅行用スーツケースの「もしも」に備えられるガジェットが、この価格で手に入るのはブラックフライデーならでは。「なくしてから後悔する前に」、セール期間中に手に入れてはいかがでしょうか？