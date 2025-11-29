エアコン前にまず足元！「北国のこたつ」デスク下ヒーターがAmazonセールでお買い得

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

在宅ワークや勉強中に足元が冷えて集中できない──。そんな冬の悩みを解消してくれるのが、「北国のこたつ」から発売されている「デスク下 足元ヒーター」。

Amazonブラックフライデーセールでは、参考価格7,999円が6,615円になります。冬のデスクを快適にしておきましょう！

360度側面＋底面発熱で全方位温かい！

360度全包囲＋底面発熱パネルで足元を360度包み込むように温めてくれます。熱が逃げにくく、まるで“足元だけこたつ”のような心地よさを実現。

消費電力わずか150W！1時間あたりの電気代は約2円

360度温かいのに、1時間あたりの電気代は約2円と経済的で、セラミックヒーターや電気ファンヒーターの約1/6の電力で使用できます。

安全設計で家族にもやさしい

4時間自動オフ機能と、45度以上傾くと、電源が自動で切れる転倒オフ機能を搭載。小さな子どもやペットがいる家庭でも安心して使えるよう設計されています。

使わないときはクルッと丸めてコンパクトに収納できるのもこのモデルの強み。軽量で持ち運びやすいので、自宅のワークスペースだけでなく、リビングのソファ前や勉強机、在宅ワーク用と家族で共有して使うシーンにもぴったりです。

Amazonブラックフライデーセールの特別価格

参考価格：7,999円

Amazonブラックフライデーセール価格：6,615円

エアコンをつけていても「足だけ氷のように冷たい…」という人には、まさにドンピシャなアイテム。足元さえしっかり温めてしまえば、体全体の寒さの感じ方はガラッと変わります。冬本番になる前に用意しておくと、デスク作業のつらさがかなりラクになるはずです。

2025年のAmazonブラックフライデーは、12月1日（月）23時59分まで！ この機会に「デスク下 足元ヒーター」の購入、お勧めです！

今ならAmazonのホリデーシーズン特典で2026年1月31日まで返品可能（商品ページ記載）。「本当に暖かい？」「サイズ感はどう？」と不安な人も、実際に冬のデスクで試してから判断しやすいタイミングになっています。