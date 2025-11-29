Amazonセール情報大紹介！ 第497回
仕事もエンタメも一台で！PHILIPSのAndroidタブレットがブラックフライデー特価17,584円
2025年11月29日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【ブラックフライデー】【国内正規品】PHILIPS Android15 タブレット 10インチ T7315登場！
最新のAndroid 15を搭載したPHILIPSの10.1インチタブレット「T7315」が、11月24日に始まったAmazonブラックフライデーセールに登場中です。
学習からエンタメ、ビジネスまで幅広く対応するこのモデルが、参考価格27,980円のところ、37％オフの17,584円というお買い得価格で手に入ります。
【国内正規品】PHILIPS Android15 タブレット 10インチ T7315の特徴
① 最新OSと高速90Hzディスプレイ
最新のAndroid 15と8コアCPU（Unisoc T615）を搭載。さらに10.1インチのIPSディスプレイは90Hzの高リフレッシュレートに対応しており、日常操作やゲームも滑らかに動作します。
なお、リフレッシュレートは当初は60Hzでしたが、2025年10月のOTAアップデートにより90Hzへ進化済み。購入後に自分でアップデートするだけで、高リフレッシュレートのなめらかな表示が楽しめます。スペック表だけでは分かりにくい“スクロールやアニメーションの気持ちよさ”を重視する人にも注目のポイントです。
② 高画質視聴と大容量メモリ
Widevine L1認証取得で、Prime VideoなどをフルHD画質でストリーミング可能。メモリは12GB（仮想メモリ含む）、ストレージは128GBで、microSDカードを使えば最大1TBまで拡張可能。アプリや動画もたっぷり保存できます。
③ 長時間駆動と安心機能
6000mAhの大容量バッテリーで、動画視聴も約9～12時間可能。顔認証やGPS、ブルーライト軽減のアイケアモードを搭載し、お子様からビジネスまで安心して使用できます。
顔認証ロックや保護者による管理モード、ブルーライト軽減のアイケアモードなど、家族で共有しやすい機能も充実。レビューでは「高齢の家族でもサクサク使えている」といった声もあり、子どもの学習用からシニアの動画視聴用まで、幅広い世代で活躍してくれそうです。
お買い得価格で手に入る！
Amazonブラックフライデーセールは12月1日23時59分まで。この機会に、1万円以上お得な価格で手に入るPHILIPSの高性能タブレットを、ぜひご検討ください。
※PD18W急速充電対応の充電器は別売りです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第489回
トピックス「152インチ級スクリーン＋リアルタイム2D→3D変換！最先端XRグラスがセール中
-
第488回
トピックステレビをアップグレード！Fire TV Stick 4K Maxが驚きの7,980円
-
第487回
トピックスDysonのパワーをこの価格で!? V8 Slim Fluffy Extraが32％オフ
-
第486回
トピックス豆から挽いて香りも味も極上！De’Longhi マグニフィカSが大幅割引
-
第485回
トピックスライカ共同開発カメラ搭載！ Xiaomi 15 ハイスペックスマホがAmazonセールでお得
-
第484回
トピックス半額で手に入る！10年使える大容量Jackery ポータブル電源「1000 New 1070Wh」
-
第483回
トピックス見逃すな！Fire TV Stick 4K＋Fire HD 8の最強コンボが半額以下
-
第482回
トピックスMacユーザー必見！BenQ MA270U 27インチ 4Kモニター、Amazonブラックフライデーセール
-
第481回
トピックス1か月で2000台以上売れた！Roomba Plus 405 Combo ロボット掃除機がブラックフライデー特価
-
第481回
トピックス暖かくて肌触りふわふわ！THE NORTH FACEのフリースジャケットがが13%オフの12,890円
- この連載の一覧へ