Amazonセール情報大紹介！ 第445回

これ1台でプリント・コピー・スキャンOK！ブラザー複合機が15,582円のセール価格

2025年11月29日 15時00分更新

文● さとまさ、金子　編集⚫︎ASCII

アマゾンでブラザー プリンター A4 インクジェット複合機 DCP-J916Nを入手

【Amazonブラックフライデーセール】ブラザー「DCP-J916N」登場！高機能×コンパクト複合機が今だけ15％オフ！

　ブラザー工業より、Amazon.co.jp限定のA4インクジェット複合機「DCP-J916Nが登場。Wi-Fi接続、自動両面印刷、スマホ対応などを備えたコンパクトモデルです。

　参考価格は18,333円のところ、１１月２４日より始まったAmazonブラックフライデーセールでは15％オフの15,582円。このチャンスは見逃せません。

Amazonブラックフライデーのページへ
 

コンパクト×多機能で家庭にもオフィスにも最適

　前機種「DCP-J928N-W」よりさらに小型化。自動両面印刷やタッチパネル液晶、前面給紙トレイを搭載し、省スペースで快適に使えます。

　4色独立インクを採用し、黒インクだけで印刷できる「クロだけ印刷」機能も便利。コスパの良さも魅力です。

スマホ連携でプリントがもっと身近に

　Wi-FiやUSB接続に対応し、スマートフォンから簡単に印刷可能。専用アプリ「Brother Mobile Connect」やLINE公式アカウント「Brother プリント＆コネクト」を使えば、3ステップでスムーズにプリントできます。

クラウド対応＆長期保証で安心

　クラウド上の写真を直接印刷したり、スキャンデータをアップロードできるなど、デジタル時代にぴったりの機能を搭載。

　さらに「ハイプリ」サービス登録で、1年間のメーカー保証に加え、＋1年間の無償修理サービス（1回限り）も受けられます。

Amazonブラックフライデーセール！

　高機能・省スペース・スマホ対応の三拍子そろった「DCP-J916N」。
12月1日まで実施のAmazonブラックフライデーセールなら15,582円で手に入る今が買い時です。

　家庭でもオフィスでも活躍する、コスパ抜群のブラザー最新プリンターです。

