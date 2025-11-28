Amazonセール情報大紹介！ 第470回
【34％オフ】Surface Pro（第11世代）Snapdragon X Plus搭載モデルが15万円台に
2025年11月28日 22時10分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
Snapdragon搭載のSurface Pro（第11世代）がお得！
13インチ液晶を搭載するSurfaceシリーズの上位モデル「Surface Pro（第11世代）13インチ Snapdragon X Plus」が、Amazonで割引販売中です。
16GBメモリ、512GB SSD搭載で、ディスプレイは2880×1920ピクセル(267 PPI)の13インチ。プロセッサーはSnapdragon X Plusで、NPUがQualcomm Hexagonというパワフルな製品です。
Amazonでは参考価格24万0680円のところ、現在なら34%引きの15万7800円で販売中（サファイアのZHY-00040）。
これらの価格の販売元はマイクロソフト公式ストアではありませんが、Amazon上の表記ではどれも「新品」なので問題はないはず。
まとめ：24万円のSurface Proが15万円台に！
参考価格が24万円するSurface Proが、34%引きの15万7800円で買えるのは大チャンス。ぜひお見逃しなく！
