【iPhone 17対応】最小クラスの45W急速充電器がAmazonブラックフライデーセールにも登場

Amazonブラックフライデーセールで登場！Anker Nano Charger（45W）with USB-C＆USB-C ケーブル

モバイル充電ブランド「ANKER（アンカー）」の急速充電器「Anker Nano Charger (45W) with USB-C＆USB-Cケーブル」が、Amazonブラックフライデーセールで割引販売中です。



現在、期間限定33％オフの2,690円というお得な価格で購入可能です。

MAX45W出力でスマホに急速充電

Anker Nano Charger（45W）with USB-C＆USB-C ケーブルは、折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びに最適です。スマホやタブレット端末だけでなく、ノートPCにも充電可能。



USB-C & USB-C ケーブル同梱のため、お使いのUSB-Cポート搭載製品にすぐに充電が可能です。

幅広い機種に対応

最大45W出力で、iPhoneやiPadなどのApple製品からGalaxyなどのAndroidスマートフォンまで、幅広い機器に急速充電ができるのも魅力。

高出力でも安全性を実現

ActiveShield 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。

Amazonブラックフライデーセールで手に入れるチャンス

折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計の急速充電器を、12月1日まで開催のAmazonブラックフライデーセールなら2,690円で購入可能です。幅広い機種に対応しているので、さまざまなガジェットを持っている方は、この機会に手に入れてみてはいかがでしょうか？