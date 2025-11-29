エネループ単34本パックがセール中！2,180円→1,740円【ブラックフライデー】

Amazonセール情報大紹介！ 第425回
2025年11月29日 21時00分更新
限定価格！エネループがAmazonブラックフライデーセールに登場
パナソニックの人気充電池シリーズ「エネループ スタンダードモデル BK-3MCD/4HA」が、Amazonブラックフライデーセールでお得に購入できます。
現在、過去価格2,180円→Amazonブラックフライデーセール価格1,740円。Amazon発送なので配送もスムーズで安心です。
エネループ BK-3MCD/4HAの特徴
繰り返し約600回使える長寿命
最小容量2000mAhで、乾電池に比べて圧倒的に長く使えます。何度も買い替える必要がないので、コスト削減＆エコに貢献。
幅広い機器に対応
デジタルカメラ、フラッシュ、ゲーム機、リモコン、おもちゃなど、単3電池を使うあらゆるシーンで活躍。
安心の抗菌加工
外装に抗菌加工が施されているので、家族で使う電池としても安心です。
利用シーンでわかる！エネループの便利さ
旅行やイベント撮影に：カメラやフラッシュの電池切れを気にせず思い出を残せる。
ゲーム用コントローラーに：長時間プレイも安心。充電するだけで繰り返し使用可能。
防災・アウトドアに：懐中電灯やランタンにセットすれば、いざという時に頼れる。
子どものおもちゃに：電池代を気にせず遊ばせられるから家計にも優しい。
商品仕様
・形状：単3形
・入り数：4本セット
・最小容量：2000mAh
・くり返し使用回数：約600回
・梱包サイズ：約91×77×16mm
・重量：約0.11kg
まとめ：セール中に手に入れるのが賢い選択
パナソニックの信頼性と高性能を兼ね備えたエネループ「BK-3MCD/4HA」。
Amazonブラックフライデーセールで、20%OFFの1,740円で購入可能です。
Amazonブラックフライデーセールは12月1日（月）まで。在庫切れやセール終了前に、早めの購入をおすすめします。
