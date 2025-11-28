Amazonセール情報大紹介！ 第442回
120Hzディスプレイ×AIチップ＆FeliCaのMotorolaハイエンド機が5万円台に値下げ
2025年11月28日 21時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】Motorola（モトローラ）edge 60 pro PANTONE 12GB/256GB登場！
充電時間と耐久性の常識を変える、MotorolaのSIMフリースマホ「motorola edge 60 pro PANTONE」が、Amazonで販売中です。
125Wの超高速充電、12GBメモリ、そしてIP68／IP69の最高レベル防水防塵を備えたこのモデルが、参考価格72,545円のところ、Amazonブラックフライデーセールで24%引きの55,053円というお買い得価格で手に入ります。
11月23日時点（Amazonブラックフライデー先行セール）では、23%引きの55,618円でしたが、現在はそれより微妙に安い価格設定です。
Motorola（モトローラ）edge 60 pro PANTONE 12GB/256GBの特徴
① 充電時間を劇的に短縮する125W TurboPower
125W TurboPower充電に対応。大容量5,000mAhバッテリーと合わせて、忙しい一日も安心して使えます。
② 最高レベルの耐久性＆高性能ディスプレイ
IP68（水没）およびIP69（高温・高圧水流）に対応し、高い耐久性を実現。6.7インチSuper HD（120Hz）ディスプレイで、鮮やかで滑らかな映像を楽しめます。
③ 次世代のAI機能とFeliCa対応
MediaTek Dimensity 8350 AIチップと12GB RAMで、日常使いはサクサク快適。さらに、日本国内で必須のNFC／FeliCa（おサイフケータイ）にも対応した正規代理店品です。
お得な価格で手に入れるチャンス！
Amazonブラックフライデーは12月1日（月）まで。お得なこの機会に、性能・耐久性・利便性を兼ね備えたMotorolaの最新スマホをぜひチェックしてください。
※価格はカラーによって異なります。
