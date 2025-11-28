Amazonセール情報大紹介！ 第460回
「え、まだ安いの？」MacBook Air M4 13インチがブラックフライデー価格継続中
2025年11月28日 20時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】Apple 2025 MacBook Air M4 13インチ登場！
AppleのM4チップを搭載したMacBook Air 13インチが、12月1日（月）まで開催のAmazonブラックフライデーセールに登場中。
16GBメモリと256GB SSDストレージを搭載したモデルが参考価格164,800円のところ、15％オフの139,800円というお買い得価格で手に入ります。
11月24日に始まったAmazonブラックフライデーでは、iPhoneやiPad、MacBookなど様々なアップル製品がセール対象になりましたが、既に多くの商品が品切れやセール終了に。そうした中、まだセール対象となっているのが、このMacBook Airです。
Apple 2025 MacBook Air M4 13インチの特徴
① M4チップ搭載
M4チップ（10コアCPUと8コアGPU）を搭載。高速な処理能力で幅広い作業に対応します。
② 13.6インチLiquid Retinaディスプレイとオーディオ
13.6インチLiquid Retinaディスプレイは10億色に対応。12MPセンターフレームカメラ、3つのマイク、空間オーディオ対応の4つのスピーカーで映像と音を楽しめます。
③ バッテリーと接続性
最大18時間駆動可能なバッテリーを搭載。Thunderbolt 4ポート×2、MagSafe充電ポート、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3に対応し、最大2台の外部ディスプレイ接続が可能です。
お買い得価格で手に入る！
Amazonブラックフライデーセールは12月1日（月）23時59分まで。この機会に最新のMacBook Air 13インチをチェックしてください。
※価格は容量やスタイル、パターンによって変動します。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第489回
トピックス「152インチ級スクリーン＋リアルタイム2D→3D変換！最先端XRグラスがセール中
-
第488回
トピックステレビをアップグレード！Fire TV Stick 4K Maxが驚きの7,980円
-
第487回
トピックスDysonのパワーをこの価格で!? V8 Slim Fluffy Extraが32％オフ
-
第486回
トピックス豆から挽いて香りも味も極上！De’Longhi マグニフィカSが大幅割引
-
第485回
トピックスライカ共同開発カメラ搭載！ Xiaomi 15 ハイスペックスマホがAmazonセールでお得
-
第484回
トピックス半額で手に入る！10年使える大容量Jackery ポータブル電源「1000 New 1070Wh」
-
第483回
トピックス見逃すな！Fire TV Stick 4K＋Fire HD 8の最強コンボが半額以下
-
第482回
トピックスMacユーザー必見！BenQ MA270U 27インチ 4Kモニター、Amazonブラックフライデーセール
-
第481回
トピックス1か月で2000台以上売れた！Roomba Plus 405 Combo ロボット掃除機がブラックフライデー特価
-
第481回
トピックス暖かくて肌触りふわふわ！THE NORTH FACEのフリースジャケットがが13%オフの12,890円
-
第480回
トピックスえっ、19万円以上も値引き⁉ Jackeryのポータブル電源＋ソーラーパネルのセットが破格の価格で手に入る！
- この連載の一覧へ