あのカメラ最強級スマホが激安に！ Amazonブラックフライデー

Amazonブラックフライデーでライカカメラを搭載する、あのスマホが15万円切りです！

スマホでは最強クラスのカメラを搭載

発売から少し時間が経ったからこその買い時感

カメラ好きにも注目のシャオミのハイエンドスマホ「Xiaomi 15 Ultra」が驚きの価格になってます。発売当初の17万9800円から3万円引きの14万9800円に。

メインカメラは1型で、2億画素の望遠カメラも1/1.4型。倍率問わずに、スマホの中では圧倒的に優れた写真が撮影できます！

静止画も動画もバリバリ撮るなら、上位の1TBモデルを（標準は512GB）。こちらの価格はなんと20％オフの15万9829円とさらにお買い得感高し。そろそろ次モデルも気になる段階ではある製品ではありますが、カメラ性能は文句なしなのは変わらず。ちなみにAmazonのブラックフライデーのポイントアップキャンペーンにエントリーすれば、シャオミ製品は4％ポイントアップ。今こそ買い時なのでは！