このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第72回

あのカメラ最強級スマホが激安に！ Amazonブラックフライデー

2025年11月28日 17時10分更新

文● 二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　Amazonブラックフライデーでライカカメラを搭載する、あのスマホが15万円切りです！

シャオミ

上位の1TBモデルも価格差小！　画像をタップすると販売ページにジャンプします

Amazonブラックフライデーのページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー

スマホでは最強クラスのカメラを搭載
発売から少し時間が経ったからこその買い時感

　カメラ好きにも注目のシャオミのハイエンドスマホ「Xiaomi 15 Ultra」が驚きの価格になってます。発売当初の17万9800円から3万円引きの14万9800円に。

　メインカメラは1型で、2億画素の望遠カメラも1/1.4型。倍率問わずに、スマホの中では圧倒的に優れた写真が撮影できます！

Image from Amazon.co.jp
シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 Ultra 16GB+512GB 日本語版 Snapdragon 8 Elite Mobile Platform ライカ1インチメインカメラ 2億画素超望遠 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック
ブラックフライデーで「Xiaomi 15 Ultra 16GB+512GB」を入手
 

　静止画も動画もバリバリ撮るなら、上位の1TBモデルを（標準は512GB）。こちらの価格はなんと20％オフの15万9829円とさらにお買い得感高し。そろそろ次モデルも気になる段階ではある製品ではありますが、カメラ性能は文句なしなのは変わらず。ちなみにAmazonのブラックフライデーのポイントアップキャンペーンにエントリーすれば、シャオミ製品は4％ポイントアップ。今こそ買い時なのでは！

Image from Amazon.co.jp
シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 Ultra 16GB+1TB 日本語版 Snapdragon 8 Elite Mobile Platform ライカ1インチメインカメラ 2億画素超望遠 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバークローム
ブラックフライデーで「Xiaomi 15 Ultra 16GB+1TB」を入手
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン