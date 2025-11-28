Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第72回
あのカメラ最強級スマホが激安に！ Amazonブラックフライデー
2025年11月28日 17時10分更新
Amazonブラックフライデーでライカカメラを搭載する、あのスマホが15万円切りです！
スマホでは最強クラスのカメラを搭載
発売から少し時間が経ったからこその買い時感
カメラ好きにも注目のシャオミのハイエンドスマホ「Xiaomi 15 Ultra」が驚きの価格になってます。発売当初の17万9800円から3万円引きの14万9800円に。
メインカメラは1型で、2億画素の望遠カメラも1/1.4型。倍率問わずに、スマホの中では圧倒的に優れた写真が撮影できます！
|Image from Amazon.co.jp
|シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 Ultra 16GB+512GB 日本語版 Snapdragon 8 Elite Mobile Platform ライカ1インチメインカメラ 2億画素超望遠 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック
静止画も動画もバリバリ撮るなら、上位の1TBモデルを（標準は512GB）。こちらの価格はなんと20％オフの15万9829円とさらにお買い得感高し。そろそろ次モデルも気になる段階ではある製品ではありますが、カメラ性能は文句なしなのは変わらず。ちなみにAmazonのブラックフライデーのポイントアップキャンペーンにエントリーすれば、シャオミ製品は4％ポイントアップ。今こそ買い時なのでは！
|Image from Amazon.co.jp
|シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 Ultra 16GB+1TB 日本語版 Snapdragon 8 Elite Mobile Platform ライカ1インチメインカメラ 2億画素超望遠 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバークローム
