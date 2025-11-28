Amazonセール情報大紹介！ 第421回
【期間不明ながら1割引き中！】Office Home 2024がAmazonでお得に販売中
2025年11月28日 19時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【セール】Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版登場！
最新版「Microsoft Office Home 2024（永続版）」カード版が、Amazonでセール販売中です。
Word、Excel、PowerPoint、OneNoteの2024バージョンを、Windows・Macの2台のPCで永続的に利用可能。参考価格34,477円で、現在10％OFFの30,955円というお買い得価格で手に入ります。
現在はAmazonブラックフライデーの期間中ですが、本セールは特にブラックフライデーとの明記はなし。なので、いつまでこの価格で購入可能かは不明です。
Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版の特徴
① 永続ライセンスで追加費用ゼロ
一度購入すればずっと使える永続版（サポート期間は2029年10月9日まで）。2台のPCで同時利用可能なので、仕事用と自宅用でも安心です。
② Excelの新機能で作業効率アップ
画像を簡単に挿入できる「IMAGE関数」や、パフォーマンスチェック機能など、Excelの作業がさらにスムーズに。毎日の業務効率がぐっと上がります。
③ Word・PowerPointの使いやすさが進化
アクセシビリティ対応ツールが一か所にまとまっており、誰でも使いやすい文書作成が可能。PowerPointでは動画や音声に字幕を追加でき、わかりやすい資料作りが簡単です。
お得な価格で手に入れるチャンス！
Microsoft Office Home 2024を、このお得な価格で手に入れる機会をお見逃しなく！
※この商品は返品不可です。
※Office2021やOffice2019、Microsoft 365との併用はできません。
