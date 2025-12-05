ソニー「PS5」修理代値下げ　メイン基盤交換5500円安く

文●Zenon／ASCII

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月5日、PlayStation 5本体のメイン基板交換における修理料金を値下げしたと発表。これまで3万6300円だったところ、新料金では3万800円で対応する（5500円の値下げ）。

　先日は新たにDualSense Edge ワイヤレスコントローラーなどのPS5周辺機器が有償での修理・交換に対応するようになるなど、サポートがより充実してきている印象だ。

　もしPS5の調子が悪いと感じた場合、新品を買い直すよりは安く上がるはずなので修理を依頼してみるのも手かもしれない。

●「オンライン修理受付サービス」ページ
https://www.playstation.com/ja-jp/support/hardware/repairs/?category=question&subCategory=fee

