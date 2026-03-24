ソニー、PS Portalの延長保証を開始 1925円で安心を買える
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月24日、「PlayStation Portal リモートプレーヤー（以下、PS Portal）」の延長保証サービス取扱を開始したと告知した。
これは、自然故障に対する修理・サポートを延長できるサービスで、PS Portal購入時、あるいは購入から1年以内に申し込むことができる。
通常のメーカー保証は1年間となっており、延長保証サービスを申し込むと1925円で＋2年間の保証期間が延長される。つまり、購入時に申し込めば計3年間の保証を受けられるというわけだ。
PS Portalは据え置き機と違い、スティックなどに異常が出たら修理に出すのが主な対処方法。保証期間外の場合でも修理は申し込めるが、1万7500円かかるという（オンライン修理受付サービス価格ページはこちら）。ちなみに新品の価格は3万4980円。
プレイする頻度が多いユーザーは故障するリスクも高いので、ぜひ延長保証サービスに申し込んでおいてはいかがだろうか。
・延長保証サービス申し込みページ
https://www.jp.playstation.com/sys/support/ewservice2/hard_form.cgi?emcid=info_warranty_form
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