ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月24日、「PlayStation Portal リモートプレーヤー（以下、PS Portal）」の延長保証サービス取扱を開始したと告知した。

これは、自然故障に対する修理・サポートを延長できるサービスで、PS Portal購入時、あるいは購入から1年以内に申し込むことができる。

通常のメーカー保証は1年間となっており、延長保証サービスを申し込むと1925円で＋2年間の保証期間が延長される。つまり、購入時に申し込めば計3年間の保証を受けられるというわけだ。

PS Portalは据え置き機と違い、スティックなどに異常が出たら修理に出すのが主な対処方法。保証期間外の場合でも修理は申し込めるが、1万7500円かかるという（オンライン修理受付サービス価格ページはこちら）。ちなみに新品の価格は3万4980円。

プレイする頻度が多いユーザーは故障するリスクも高いので、ぜひ延長保証サービスに申し込んでおいてはいかがだろうか。

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