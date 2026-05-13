ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月13日、PlayStation Blogにて新たなプロコントローラー「SCUF Omega（スカフオメガ）」を発表。同日より発売している。

本製品はPlayStationのオフィシャルライセンスを得たもの。プラットフォームはPS5だけでなく、PC、Mac、iOS、Androidにも対応している。

アプリでカスタマイズ可能な11個の追加ボタンや、メカニカルスイッチ採用による正確な操作感、高耐久TMRアナログスティックをプレイスタイルに合わせて調整可能なのも特徴だ。

約15年にわたり、実際の競技シーンやトップレベルのプロプレイヤーからのフィードバックを通じて磨かれてきた本製品。価格は3万7980円からとなる。カラーバリエーションも豊富なので、ぜひ公式サイトをチェックしてほしい。