Amazonセール情報大紹介！ 第494回
深剃り＆快適シェービング！Braun Series 9 SPORT 9360cc が40％オフで手に入る
2025年11月30日 21時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】Braun 電気シェーバー「シリーズ9 SPORT (9360cc、洗浄機付き）」登場！
Braun（ブラウン）の「シリーズ9 SPORT（9360cc、洗浄機付き）」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
過去価格52,800円のところ、44％オフの29,800円で購入できる非常にお得な価格設定です。本モデルは6in1アルコール洗浄システムが付属するAmazon限定商品です。
Braun 電気シェーバー「シリーズ9 SPORT (9360cc、洗浄機付き）」 の特徴
① 深剃り性能を追求した密着シェービング
コンパクトヘッドが高い密着性を実現し、アゴ下のような難しい部位もしっかり深剃り。特許技術の極薄網刃が肌の下のヒゲまでとらえてカットします。
② 肌へのやさしさもしっかり配慮
くせヒゲや寝たヒゲ、長いヒゲも少ないストロークで剃れるため、肌への負担を軽減。音波振動テクノロジーが摩擦を抑え、スムーズな剃り心地を実現します。
③ Amazon限定の6in1アルコール洗浄システム付属
使用後のヘッドを自動で洗浄・除菌・潤滑まで行い、清潔な状態をキープ。充電も同時に行えるため、毎日新品のような剃り味が続きます。
お買い得価格で手に入る！
2万円以上お得に購入できるこのタイミングは見逃せません。Braun電気シェーバーで、毎日のシェービングをより快適にしてみてはいかがでしょうか。
※価格は変動する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第497回
トピックス仕事もエンタメも一台で！PHILIPSのAndroidタブレットがブラックフライデー特価17,584円
-
第494回
トピックス【THE NORTH FACE】キャンプの快適性に特化！難燃防寒ブーツがセール中！普段使いも◎
-
第493回
トピックス【40%オフ】Anker Eufy Omni E25が89,790円！床掃除もモップもおまかせのロボット掃除機
-
第492回
トピックス人気のAirPods 4がセール価格24,800円！通勤・通学にも便利な高性能ワイヤレスイヤホン
-
第491回
トピックスRTX 5070＋Ryzen 7搭載、ASUS TUF Gaming A16がゲーマー注目の1台
-
第490回
トピックス【全部入りが19%引き】MS Officeにキーボードもペンも付いたタブレット！Surface Pro 12インチがまだお得！
-
第489回
トピックス「152インチ級スクリーン＋リアルタイム2D→3D変換！最先端XRグラスがセール中
-
第488回
トピックステレビをアップグレード！Fire TV Stick 4K Maxが驚きの7,980円
-
第487回
トピックスDysonのパワーをこの価格で!? V8 Slim Fluffy Extraが32％オフ
-
第486回
トピックス豆から挽いて香りも味も極上！De’Longhi マグニフィカSが大幅割引
- この連載の一覧へ