【40%オフ】Anker Eufy Omni E25が89,790円！床掃除もモップもおまかせのロボット掃除機
2025年11月30日 10時00分更新
Anker Eufyのロボット掃除機「Robot Vacuum Omni E25」
Anker Eufyのロボット掃除機「Robot Vacuum Omni E25」（ローラーモップ／全自動クリーニングステーション）が、11月24日に始まったAmazonブラックフライデーセールに登場しました。
掃除性能の最上級モデルが、参考価格149,900円のところ、40％オフの89,790円という大幅割引価格で手に入ります。
Anker Eufy Robot Vacuum Omni E25（ロボット掃除機）の特徴
① 水拭きを超える「床洗浄」と強力吸引
約1.5kgの圧力で「押して拭く」幅広ローラーモップと、最大20000Paの吸引力を搭載。頑固な汚れも徹底的に掃除できます。カーペットの奥の微細なゴミも逃さず吸引。
② AIカメラで賢く障害物回避
AI.Seeシステムが200種類以上の障害物を認識し、おもちゃやスリッパも的確に回避。さらにiPathレーザー・ナビゲーションで、複雑な間取りでも漏れなく掃除可能です。
③ メンテナンスフリーの全自動クリーニング
全自動クリーニングステーションにより、ゴミ収集、モップ洗浄、温風乾燥、洗剤の自動投入まで全て自動で完了。DuoSpiralブラシがブラシに絡まった毛を自動除去し、手間を大幅に軽減します。
お買い得価格で手に入る！
Amazonブラックフライデーセールは１２月１日（月）まで。ロボット掃除機は「本当に使うかな？」と迷いがちですが、Omni E25クラスになると吸引・水拭き・お手入れの自動化レベルが違います。あとから「どうせ買うなら最初からこのクラスにしておけばよかった」と後悔したくない人には、まさに狙い目の1台です。
ぜひ、この機会に6万円お得な価格で手に入るEufyの最高峰ロボット掃除機で、家事の負担を劇的に減らしましょう。
※価格は変動する可能性があります。
