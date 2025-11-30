【40%オフ】Anker Eufy Omni E25が89,790円！床掃除もモップもおまかせのロボット掃除機

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】Anker Eufy Robot Vacuum Omni E25（ロボット掃除機）登場！

Anker Eufyのロボット掃除機「Robot Vacuum Omni E25」（ローラーモップ／全自動クリーニングステーション）が、11月24日に始まったAmazonブラックフライデーセールに登場しました。

掃除性能の最上級モデルが、参考価格149,900円のところ、40％オフの89,790円という大幅割引価格で手に入ります。

Anker Eufy Robot Vacuum Omni E25（ロボット掃除機）の特徴

① 水拭きを超える「床洗浄」と強力吸引

約1.5kgの圧力で「押して拭く」幅広ローラーモップと、最大20000Paの吸引力を搭載。頑固な汚れも徹底的に掃除できます。カーペットの奥の微細なゴミも逃さず吸引。

② AIカメラで賢く障害物回避

AI.Seeシステムが200種類以上の障害物を認識し、おもちゃやスリッパも的確に回避。さらにiPathレーザー・ナビゲーションで、複雑な間取りでも漏れなく掃除可能です。

③ メンテナンスフリーの全自動クリーニング

全自動クリーニングステーションにより、ゴミ収集、モップ洗浄、温風乾燥、洗剤の自動投入まで全て自動で完了。DuoSpiralブラシがブラシに絡まった毛を自動除去し、手間を大幅に軽減します。

お買い得価格で手に入る！

Amazonブラックフライデーセールは１２月１日（月）まで。ロボット掃除機は「本当に使うかな？」と迷いがちですが、Omni E25クラスになると吸引・水拭き・お手入れの自動化レベルが違います。あとから「どうせ買うなら最初からこのクラスにしておけばよかった」と後悔したくない人には、まさに狙い目の1台です。

ぜひ、この機会に6万円お得な価格で手に入るEufyの最高峰ロボット掃除機で、家事の負担を劇的に減らしましょう。

※価格は変動する可能性があります。