このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第492回

人気のAirPods 4がセール価格24,800円！通勤・通学にも便利な高性能ワイヤレスイヤホン

2025年11月30日 14時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】Apple AirPods 4 登場！

　Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods 4」（アクティブノイズキャンセリング搭載）が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

　再設計された本体とH2チップ搭載により、快適な装着感と高音質を両立。参考価格29,800円のところ、17％オフの24,800円というお買い得価格で手に入ります。

アマゾンでApple AirPods 4 を入手

Apple AirPods 4 の特徴

① ノイズキャンセリングと適応型オーディオ

　アクティブノイズキャンセリングで外部の雑音を低減。H2チップ搭載の適応型オーディオと外部音取り込みモードにより、周囲の音を把握しつつ音楽や通話に集中できます。

② 快適性の再設計と高音質

　再設計で一日中快適に装着でき、安定性も向上。先進的なコンピュテーショナルオーディオで雑音を低減し、クリアな音声を通話相手に届けます。

③ 魔法のような体験と新ケース

　「Hey Siri」で曲の再生、電話の発信、スケジュールのチェックが可能。充電ケースはワイヤレス充電対応モデルでは業界最小のサイズです。

お買い得価格で手に入る！

　ぜひ、この機会に5,000円お得な価格でAirPods 4を手に入れ、快適なオーディオ体験を始めてください。

　※価格や在庫状況は変動する可能性があります。

アマゾンでApple AirPods 4 を入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン