RTX 5070＋Ryzen 7搭載、ASUS TUF Gaming A16がゲーマー注目の1台

2025年11月30日 13時00分更新
Amazon.co.jp限定のRTX 5070搭載モデル「ASUS TUF Gaming A16 FA608UP」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
参考価格259,800円のところ、15％オフの219,800円で購入できるお買い得モデルです。高性能GPUとCPUを備え、ゲームやクリエイティブ作業でも抜群のパフォーマンスを発揮します。
ASUS TUF Gaming A16 FA608UPの特徴
① 高性能CPUとGPUで快適なゲーム体験
AMD Ryzen 7 260（8コア/16スレッド）と、NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載。32GB DDR5メモリと1TB SSDを備え、ゲームプレイや動画編集など重い作業もスムーズにこなせます。高い処理性能と長時間バッテリーを両立し、快適な操作環境を実現します。
② 165Hzの高速ディスプレイと正確な色再現
16.0型（1920×1200）ノングレア液晶ディスプレイは165Hzのリフレッシュレートに対応。動きの速いシーンでもブレが少なく、滑らかな映像表示で操作精度と臨場感を高めます。さらにsRGB100%カバーで、映像制作や写真編集にも最適です。
③ 長時間バッテリーと堅牢な冷却システム
最大22.2時間（アイドル時）の長時間バッテリー駆動。厳しい耐久テストをクリアした堅牢なボディと、CPUやGPUの熱を効率的に排出する静かで強力な冷却システムを搭載。ASUS独自のArmoury Crateを使えば、作業内容に応じて冷却モードを簡単に切り替え可能です。
製品スペック
OS：Windows 11 Home 64ビット
ディスプレイ：16.0型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,200ドット（165Hz）
バッテリー駆動：約12.2時間（動画再生時）／約22.2時間（アイドル時）
CPU：AMD Ryzen 7 260 8 コア/16 スレッド プロセッサ
メモリ：32GB DDR5-5600
スロット：SODIMMスロット×2（空き×0）
ストレージ：1TB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU（最大115W）
お買い得価格で手に入る！
ぜひ、この機会に約4万円お得な価格でASUSの高性能ゲーミングノートPCを手に入れましょう。
※GPUや購入オプションなどにより価格は変動する場合があります。
