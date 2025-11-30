【全部入りが19%引き】MS Officeにキーボードもペンも付いたタブレット！Surface Pro 12インチがまだお得！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Microsoftの「Surface Pro 12インチ Snapdragon X Plus ＋ Surface Pro キーボード（スリムペン付き）セット」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

AIでパワーアップしたCopilot+ PC本体と、ペン収納・充電機能付きキーボードのセットで、参考価格209,660円のところ、19％オフの169,000円という大幅割引価格です。

Snapdragon X PlusとQualcomm Hexagon NPUを搭載したCopilot+ PCなので、AI処理も含めた日常作業をぐっと効率化できます。12インチのPixelSenseタッチディスプレイは最大90Hzのなめらかな表示に対応し、686gの軽量ボディと組み合わせることで、「持ち歩ける本格PC」としてかなりバランスの良い1台に仕上がっています。

Surface Pro 12インチ（Snapdragon X Plus/16GB/512GB）とスリムペン付きキーボードの2点セットの特徴

① Snapdragon X Plusによる高速AI体験

プロセッサはSnapdragon X Plus（8コア）、NPUはQualcomm Hexagon（45TOPS）を搭載。AIでパワーアップしたCopilot機能で、従来モデルより50%以上高速です。

② 2-in-1の柔軟性とディスプレイ

独自のキックスタンドで、タブレットからノートPCへすぐに切り替え可能。12インチPixelSense LCDタッチスクリーンは最大90Hzの動的リフレッシュレートに対応します。

③ キーボードとOfficeソフト付き

キーボードには専用のCopilotキーと高精度タッチパッドを搭載。

製品に搭載されているOfficeは、Microsoft 365 Personalを3か月間試した後、追加費用なしで21か月間延長して利用する方法、Office Home & Business 2024（永続版）に切り替えて利用する方法、もしくは利用開始時点から24か月間Microsoft 365 Personalを利用する方法のいずれかを選択できる製品に変更になります。複雑な仕組みなので、ご注意ください。

お買い得価格で手に入る！

Amazonブラックフライデーセールは12月1日まで。ブラックフライデーでは、会期途中でセールが終わったり在庫がなくなったりする商品も少なくありません。この記事で紹介しているSurface Pro 12インチ＋キーボードセットは、記事執筆時点では19％オフのブラックフライデー価格が継続中。気になっていた人は、価格が戻る前に一度商品ページを確認しておくのがおすすめです。

マイクロソフト公式ストア販売の純正セットが、ブラックフライデー中は19％オフに加えて5％分のポイント還元（8450ポイント）対象というのも見逃せないポイントです。実質ではさらにお得にSurfaceデビューできるチャンスなので、PCの買い替えやCopilot+ PCへのステップアップを考えている人は、今のうちに候補に入れておくと良さそうです。

ぜひ、この機会に約4万円お得な価格で、最新Copilot+ PCと純正キーボードのセットを手に入れてください。

※価格や在庫状況は変動する可能性があります。