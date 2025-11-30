Amazonセール情報大紹介！ 第490回
【全部入りが19%引き】MS Officeにキーボードもペンも付いたタブレット！Surface Pro 12インチがまだお得！
2025年11月30日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】Surface Pro 12インチ（Snapdragon X Plus/16GB/512GB）とスリムペン付きキーボードの2点セット登場！
Microsoftの「Surface Pro 12インチ Snapdragon X Plus ＋ Surface Pro キーボード（スリムペン付き）セット」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
AIでパワーアップしたCopilot+ PC本体と、ペン収納・充電機能付きキーボードのセットで、参考価格209,660円のところ、19％オフの169,000円という大幅割引価格です。
Snapdragon X PlusとQualcomm Hexagon NPUを搭載したCopilot+ PCなので、AI処理も含めた日常作業をぐっと効率化できます。12インチのPixelSenseタッチディスプレイは最大90Hzのなめらかな表示に対応し、686gの軽量ボディと組み合わせることで、「持ち歩ける本格PC」としてかなりバランスの良い1台に仕上がっています。
Surface Pro 12インチ（Snapdragon X Plus/16GB/512GB）とスリムペン付きキーボードの2点セットの特徴
① Snapdragon X Plusによる高速AI体験
プロセッサはSnapdragon X Plus（8コア）、NPUはQualcomm Hexagon（45TOPS）を搭載。AIでパワーアップしたCopilot機能で、従来モデルより50%以上高速です。
② 2-in-1の柔軟性とディスプレイ
独自のキックスタンドで、タブレットからノートPCへすぐに切り替え可能。12インチPixelSense LCDタッチスクリーンは最大90Hzの動的リフレッシュレートに対応します。
③ キーボードとOfficeソフト付き
キーボードには専用のCopilotキーと高精度タッチパッドを搭載。
製品に搭載されているOfficeは、Microsoft 365 Personalを3か月間試した後、追加費用なしで21か月間延長して利用する方法、Office Home & Business 2024（永続版）に切り替えて利用する方法、もしくは利用開始時点から24か月間Microsoft 365 Personalを利用する方法のいずれかを選択できる製品に変更になります。複雑な仕組みなので、ご注意ください。
お買い得価格で手に入る！
Amazonブラックフライデーセールは12月1日まで。ブラックフライデーでは、会期途中でセールが終わったり在庫がなくなったりする商品も少なくありません。この記事で紹介しているSurface Pro 12インチ＋キーボードセットは、記事執筆時点では19％オフのブラックフライデー価格が継続中。気になっていた人は、価格が戻る前に一度商品ページを確認しておくのがおすすめです。
マイクロソフト公式ストア販売の純正セットが、ブラックフライデー中は19％オフに加えて5％分のポイント還元（8450ポイント）対象というのも見逃せないポイントです。実質ではさらにお得にSurfaceデビューできるチャンスなので、PCの買い替えやCopilot+ PCへのステップアップを考えている人は、今のうちに候補に入れておくと良さそうです。
ぜひ、この機会に約4万円お得な価格で、最新Copilot+ PCと純正キーボードのセットを手に入れてください。
※価格や在庫状況は変動する可能性があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第497回
トピックス仕事もエンタメも一台で！PHILIPSのAndroidタブレットがブラックフライデー特価17,584円
-
第494回
トピックス【THE NORTH FACE】キャンプの快適性に特化！難燃防寒ブーツがセール中！普段使いも◎
-
第493回
トピックス【40%オフ】Anker Eufy Omni E25が89,790円！床掃除もモップもおまかせのロボット掃除機
-
第492回
トピックス人気のAirPods 4がセール価格24,800円！通勤・通学にも便利な高性能ワイヤレスイヤホン
-
第491回
トピックスRTX 5070＋Ryzen 7搭載、ASUS TUF Gaming A16がゲーマー注目の1台
-
第489回
トピックス「152インチ級スクリーン＋リアルタイム2D→3D変換！最先端XRグラスがセール中
-
第488回
トピックステレビをアップグレード！Fire TV Stick 4K Maxが驚きの7,980円
-
第487回
トピックスDysonのパワーをこの価格で!? V8 Slim Fluffy Extraが32％オフ
-
第486回
トピックス豆から挽いて香りも味も極上！De’Longhi マグニフィカSが大幅割引
-
第485回
トピックスライカ共同開発カメラ搭載！ Xiaomi 15 ハイスペックスマホがAmazonセールでお得
- この連載の一覧へ