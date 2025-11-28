このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第488回

テレビをアップグレード！Fire TV Stick 4K Maxが驚きの7,980円

2025年11月28日 18時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】Amazon Fire TV Stick 4K Max登場！

　Amazonのストリーミングメディアプレーヤー「Fire TV Stick 4K Max」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

　Fire TV Stick史上、もっともパワフルなモデルが、参考価格12,980円のところ、39％オフの7,980円という大幅割引価格で手に入ります。

アマゾンでAmazon Fire TV Stick 4K Maxを入手

Amazon Fire TV Stick 4K Maxの特徴

① Fire TV Stick史上最もパワフルな性能

　パワフルな2.0 GHz クアッドコアプロセッサによるアプリの高速起動と、次世代Wi-Fi 6E対応による滑らかなストリーミングを実現。前世代から2倍に増えた16GBストレージにさらに多くのアプリなどをダウンロードできます。

② 鮮やかな映像体験とDolby Atmos

　Dolby Vision、HDR10+に対応し、4Kコンテンツを鮮やかに再生。臨場感あるDolby Atmosのサウンドに対応します。

③ リビングが美術館のように

　アンビエントディスプレイでは、お使いのテレビで2,000枚以上の名画や写真をお楽しみ頂けます。また、カレンダー、付せん、天気などのAlexaウィジェットも表示できます。

Amazonブラックフライデーのページへ
 
ブラックフライデー「ポイントアップキャンペーン」にエントリー
 

お買い得価格で手に入る！

　この機会に、Fire TV Stick史上最もパワフルなモデルをお得な価格で手に入れてください。

※価格はセール状況によって変動する場合があります。

アマゾンでAmazon Fire TV Stick 4K Maxを入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン