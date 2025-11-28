Amazonセール情報大紹介！ 第488回
テレビをアップグレード！Fire TV Stick 4K Maxが驚きの7,980円
2025年11月28日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】Amazon Fire TV Stick 4K Max登場！
Amazonのストリーミングメディアプレーヤー「Fire TV Stick 4K Max」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
Fire TV Stick史上、もっともパワフルなモデルが、参考価格12,980円のところ、39％オフの7,980円という大幅割引価格で手に入ります。
Amazon Fire TV Stick 4K Maxの特徴
① Fire TV Stick史上最もパワフルな性能
パワフルな2.0 GHz クアッドコアプロセッサによるアプリの高速起動と、次世代Wi-Fi 6E対応による滑らかなストリーミングを実現。前世代から2倍に増えた16GBストレージにさらに多くのアプリなどをダウンロードできます。
② 鮮やかな映像体験とDolby Atmos
Dolby Vision、HDR10+に対応し、4Kコンテンツを鮮やかに再生。臨場感あるDolby Atmosのサウンドに対応します。
③ リビングが美術館のように
アンビエントディスプレイでは、お使いのテレビで2,000枚以上の名画や写真をお楽しみ頂けます。また、カレンダー、付せん、天気などのAlexaウィジェットも表示できます。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、Fire TV Stick史上最もパワフルなモデルをお得な価格で手に入れてください。
※価格はセール状況によって変動する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第489回
トピックス「152インチ級スクリーン＋リアルタイム2D→3D変換！最先端XRグラスがセール中
-
第487回
トピックスDysonのパワーをこの価格で!? V8 Slim Fluffy Extraが32％オフ
-
第485回
トピックスライカ共同開発カメラ搭載！ Xiaomi 15 ハイスペックスマホがAmazonセールでお得
-
第484回
トピックス半額で手に入る！10年使える大容量Jackery ポータブル電源「1000 New 1070Wh」
-
第483回
トピックス見逃すな！Fire TV Stick 4K＋Fire HD 8の最強コンボが半額以下
-
第482回
トピックスMacユーザー必見！BenQ MA270U 27インチ 4Kモニター、Amazonブラックフライデーセール
-
第481回
トピックス1か月で2000台以上売れた！Roomba Plus 405 Combo ロボット掃除機がブラックフライデー特価
-
第481回
トピックス暖かくて肌触りふわふわ！THE NORTH FACEのフリースジャケットがが13%オフの12,890円
-
第480回
トピックスえっ、19万円以上も値引き⁉ Jackeryのポータブル電源＋ソーラーパネルのセットが破格の価格で手に入る！
-
第479回
トピックス5万円以上お得！ TCL 75V型 Mini‑LEDでホームシアターを格上げ
- この連載の一覧へ