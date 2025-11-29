軽量0.9kgで大容量！サムソナイトのビジネスリュックが36%オフ
サムソナイトのFLYZ-LITE 2が36%オフ！
サムソナイトの軽量シリーズFLYZ-LITE 2が36%OFFの23,141円で、11月24日（月）開始のAmazonブラックフライデーセールに登場しています！
重量はわずか0.9kgと軽く、普段使いから短期出張まで幅広いシーンで活躍するモデルです。この機会にチェックしてみましょう。
サムソナイトのFLYZ-LITEの特徴
FLYZ-LITE 2は、撥水加工の高密度ナイロンを採用し、フロントパネルや引手にはPU素材やレザーを使用した上質な仕上がり。
内装には15.6インチ相当のPCが収納できるポケット、小物収納に便利なオーガナイザーポケット、ファスナーポケットなどを備え、ビジネスで必要な荷物をすっきり整理できます。
拡張時には容量が22.8Lから28.7Lへ広がるため、資料が増える日や1泊程度の出張にも対応可能。背面にはスーツケースにセットできるスマートスリーブを搭載し、移動が多い人にも便利な設計です。
製品詳細
・サイズ：高さ46cm×幅31cm×マチ15-20cm(拡張可能)
・重量：0.9kg
・容量：22.8 - 28.7 L
・主素材：ナイロン / レザー(引手部分)
・+5 ㎝ 拡張のエクスパンダブル機能付き
・PC収納:15.5inch 参考寸法 W37.5 x H26 x D2.5cm
まとめ
参考価格：36,300円
現在の価格：23,141円［36%OFF］
軽さ・収納力・拡張性を兼ね備えたサムソナイトの定番ビジネスリュック「FLYZ-LITE 2」は、Amazonブラックフライデーセールでお得に購入できます。
ブラックフライデーセールは12月1日（月）まで。ビジネスバッグを探している方は、ぜひこの機会にチェックしてください。
