Amazonセール情報大紹介！ 第489回
「152インチ級スクリーン＋リアルタイム2D→3D変換！最先端XRグラスがセール中
2025年11月28日 17時00分更新
【Amazonブラックフライデーセール】VITURE Luma Ultra XR Glasses登場！
GoogleとAppleのベテランによって設立されたVITURE（ヴィチュアー）のXRグラス「Luma Ultra XR Glasses」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
手軽に“自分だけの巨大スクリーン空間”を実現できるこのアイテムが、参考価格106,800円のところ、16％オフの89,880円というお買い得価格で手に入ります。
VITURE Luma Ultra XR Glassesの特徴
① 152インチ相当の超鮮明ディスプレイ
1200pディスプレイと業界最高クラスの1500ニットの明るさ、120Hzのリフレッシュレートで、屋内外を問わず美しい映像を楽しめます。
② フル6DoFトラッキングとARハンドジェスチャー
トリプルカメラシステムにより、フル6DoFトラッキングとARハンドジェスチャーによる正確な空間インタラクションが可能です。
③ ハーマンオーディオと2D-3D変換
ハーマンのサウンド設計による臨場感あふれるオーディオ体験を提供。さらにリアルタイム2D-3D変換機能で、映像を新たな次元で楽しめます。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、お得な価格で手に入るVITUREの最新XRグラスで、映画や動画、資料閲覧などの新しい映像体験を始めてみませんか。
※価格はセール状況によって変動する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
