「152インチ級スクリーン＋リアルタイム2D→3D変換！最先端XRグラスがセール中

【Amazonブラックフライデーセール】VITURE Luma Ultra XR Glasses登場！

GoogleとAppleのベテランによって設立されたVITURE（ヴィチュアー）のXRグラス「Luma Ultra XR Glasses」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

手軽に“自分だけの巨大スクリーン空間”を実現できるこのアイテムが、参考価格106,800円のところ、16％オフの89,880円というお買い得価格で手に入ります。

VITURE Luma Ultra XR Glassesの特徴

① 152インチ相当の超鮮明ディスプレイ

1200pディスプレイと業界最高クラスの1500ニットの明るさ、120Hzのリフレッシュレートで、屋内外を問わず美しい映像を楽しめます。

② フル6DoFトラッキングとARハンドジェスチャー

トリプルカメラシステムにより、フル6DoFトラッキングとARハンドジェスチャーによる正確な空間インタラクションが可能です。

③ ハーマンオーディオと2D-3D変換

ハーマンのサウンド設計による臨場感あふれるオーディオ体験を提供。さらにリアルタイム2D-3D変換機能で、映像を新たな次元で楽しめます。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、お得な価格で手に入るVITUREの最新XRグラスで、映画や動画、資料閲覧などの新しい映像体験を始めてみませんか。

※価格はセール状況によって変動する場合があります。