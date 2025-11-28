Amazonセール情報大紹介！ 第487回
Dysonのパワーをこの価格で!? V8 Slim Fluffy Extraが32％オフ
2025年11月28日 16時00分更新
【Amazonブラックフライデーセール】Dyson（ダイソン）コードレス掃除機「V8 Slim Fluffy Extra（SV10K EXT BU AM）」登場！
自宅の掃除をもっと手軽に、もっと快適にしたい方におすすめ。Dyson（ダイソン）のコードレス掃除機「V8 Slim Fluffy Extra（SV10K EXT BU AM）」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
「より小さく。より軽く。性能はそのままに」をコンセプトに設計されたスリムモデルが、参考価格41,800円のところ、32％オフの28,310円というお買い得価格で手に入ります。
Dyson（ダイソン）コードレス掃除機「V8 Slim Fluffy Extra（SV10K EXT BU AM）」の特徴
① V8 デジタルモーターによる強力な吸引力
F1マシンが搭載するエンジンの約5倍の速さに相当する、毎分最大107,000回転を実現したダイソン デジタルモーター V8が高い吸引力を生み出します。
② 日本の住宅向けスリムクリーナーヘッド
日本の住宅向けに新しく設計したSlim Fluffyクリーナーヘッドは、従来の性能はそのままに、40%小さく軽くなりました。微細なホコリも逃しません。
③ 1台3役と便利な付属ツール
スティッククリーナー、ハンディクリーナー、布団クリーナーの3役をこなす1台。ミニモーターヘッドや隙間ノズルなど4種類の付属ツールで、部屋の隅々まで掃除できます。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、1万円以上お得な価格で手に入るDysonのスリムモデルで、快適なコードレス掃除を始めてください。
※価格はモデルやセール状況によって変動する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
