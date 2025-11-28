豆から挽いて香りも味も極上！De’Longhi マグニフィカSが大幅割引

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】De'Longhi 全自動コーヒーマシン マグニフィカS スマート登場！

De'Longhi（デロンギ）の全自動コーヒーマシン「マグニフィカS スマート（ECAM25023SB）」が、Amazonセールに登場しました。

毎朝のコーヒーを格上げしたい方、自宅でカフェ気分を楽しみたい方にぴったりの一台が、参考価格85,000円のところ、18％オフの69,800円というお買い得価格で手に入ります。

De'Longhi 全自動コーヒーマシン マグニフィカS スマートの特徴

① デロンギのオリジナルメニュー

「カフェ・ジャポーネ」（エスプレッソのうまみとドリップのすっきりした後味を融合した日本人好みの深蒸しレギュラーコーヒーメニュー）や「スペシャルティ」などのメニューを搭載。

② フロス調整つまみ付き高性能ミルクフロッサー

フロス調整つまみ付きの高性能ミルクフロッサーで、誰でも簡単にキメ細かくなめらかなフォームミルクを作ることができます。

③ 簡単操作と長期保証

視認性に優れたバックライトアイコン付きダイレクトボタンと、ダイヤルタイプの豆量調整つまみを採用。操作が簡単でわかりやすい設計です。デロンギファミリー登録で3年保証が適用されます。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、1万円以上お得な価格で手に入るDe’Longhiの本格コーヒーマシンをぜひご検討ください。

※価格はセール状況によって変動する場合があります。