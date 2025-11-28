大容量30Lで多収納、旅行も出張も快適に！Zepirion「Nomad Pack」が25%オフ
2025年11月28日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
zepirionのNomad Packが25%オフ！
「リュックの中がごちゃつく」「荷物が入りきらない」といった悩みを解消してくれる大容量バックパックNomad Packが25%OFFの18,600円で、11月24日（月）開始のAmazonブラックフライデーセールに登場しています！
2泊3日の旅にぴったりのサイズ感と、合計15個のポケットによる高い収納力が魅力です。
大容量で余裕のある旅を
Nomad Packは、最大30Lまで収納できるトラベルリュック。
荷物量に応じて容量を調整できるため、旅行や出張など幅広いシーンで活躍します。
圧倒的な多収納
PC（～17インチ）、タブレット、ガジェット類を分けて収納できる合計15個の内部ポケットを搭載。
着脱可能な腰ベルトはポケット付きで、よく使うイヤホンなどの小物入れに最適です。
快適な背負い心地
荷物が重くなりがちなリュックですが、背中とショルダー部分には厚めの低反発・高反発クッションを採用し、負担を軽減。
さらに、チェストベルトは磁石式で着脱がスムーズ。肩の負担を和らげ、荷物の重さを感じにくくしてくれます。
また、着脱式の腰ベルトも装備し、長時間の移動でも疲れにくい仕様です。
頑丈で長く愛用できる素材
高い撥水性を備え、傷や汚れがつきにくく、ナイロンより衝撃に強い1680Dポリエステル複合素材を採用。埃もさっと払うだけで落とせます。
※1680D（デニール）は生地の厚さを示す単位で、一般的なバッグは500D程度です。
まとめ
参考価格：24,800円
現在の価格：18,600円［25%OFF］
「荷物が多くなりがち」「移動が多い」「整理しながら持ち歩きたい」そんな方にぴったりの「Nomad Pack」は、Amazonブラックフライデーセールでお得に購入できます。
ブラックフライデーセールは12月1日（月）まで。冬の防寒アイテムを探している方は、ぜひこの機会にチェックしてください。
