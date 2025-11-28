ライカ共同開発カメラ搭載！ Xiaomi 15 ハイスペックスマホがAmazonセールでお得

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】Xiaomi（シャオミ）SIMフリースマートフォン「Xiaomi 15 (12GB／256GB) 」登場！

Xiaomi（シャオミ）のSIMフリースマートフォン「Xiaomi 15 (12GB／256GB) 」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

ライカ共同開発のトリプル5000万画素カメラ、Snapdragon 8 Eliteを搭載したモデルが、参考価格123,000円のところ、30％オフの86,100円という大幅割引価格で手に入ります。

Xiaomi（シャオミ）SIMフリースマートフォン「Xiaomi 15 (12GB／256GB) 」の特徴

① ライカ共同開発のトリプル5000万画素カメラ

ライカSummilux光学レンズを採用したトリプルカメラシステムを搭載。F値1.62の大口径レンズにより、明るく精細な写真撮影が可能です。

② Snapdragon 8 Elite搭載

フラッグシップ向けプロセッサ「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」を搭載。最新のXiaomi HyperOS 2に対応しています。

③ 高精細ディスプレイと大容量バッテリー

6.36インチのCrystalRes AMOLEDディスプレイを搭載。5240mAhの大容量バッテリーに対応し、90Wハイパーチャージ（ワイヤレス充電対応）で充電もスピーディーです。

お買い得価格で手に入る！

Xiaomi 15を30％オフの86,100円で購入可能です。この機会に高性能スマートフォンをお得に手に入れましょう。

※価格はスタイルやセール状況によって変動する場合があります。