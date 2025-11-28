Amazonセール情報大紹介！ 第484回
半額で手に入る！10年使える大容量Jackery ポータブル電源「1000 New 1070Wh」
2025年11月28日 13時00分更新
【Amazonブラックフライデーセール】Jackery ポータブル電源 1000 New 1070Wh登場！
Jackeryのポータブル電源「1000 New 1070Wh」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
1070Whの大容量を誇り、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用することで長寿命を実現した高性能モデルが、参考価格119,800円のところ、50％オフの59,900円というお買い得価格で手に入ります。
Jackery ポータブル電源 1000 New 1070Whの特徴
① 最速60分でフル充電、10年長寿命
最速60分でフル充電。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用で、毎日充電しても10年間長持ち。4,000回の充電サイクル後も容量を70％維持。長期間使用できます。
② 1500W高出力と軽量設計
定格出力1500W（瞬間最大3000W）で、コーヒーメーカーや電子レンジなどの家電製品も使用可能。1000Wh〜1500Wh容量帯で軽量（約10.8kg）です。
③ UPS機能と進化した安全性能
UL1778認証済みのUPS機能を搭載し、常時接続可能。ChargeShieldテクノロジー2.0により、62種類の保護機能を備え、安全性を高めています。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、5万円以上お得な価格で手に入るJackeryの次世代ポータブル電源を、ぜひご検討ください。
※価格はスタイルやセール状況によって変動する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
