Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第69回

【PC環境お手軽アップグレード】ちょいイイPC用スピーカーの購入で動画もゲームも楽しくなるよ！

2025年11月28日 12時30分更新

文● 二子／ASCII

　PCデスク周りの環境アップグレードで、スピーカー導入はコスパのいい選択でオススメです！　1万円までの比較的お手頃な価格で定評のある製品を、Amazonブラックフライデーからピックアップしたので参考にしてください！

5000円弱から1万円まで
PCスピーカーはコスパのいいアップグレードの選択肢

　まず1機種目はクリエイティブの定番スピーカー「Creative Pebble V3」。比較的コンパクトでノートPCとの組み合わせでも邪魔になりにくいです。入力はUSB／Bluetooth／3.5mm端子の3パターン。USB接続なら電源供給も可能で、PCとの間はケーブル1本で完結して、机の上が煩雑になりません。価格は今なら5000円切りの4658円。

Creative Pebble V3 ブラック USB/Bluetooth/3.5mmピン 8W RMS ピーク出力16W USB Type-C/A SP-PBLV3-BK
ブラックフライデーで「Creative Pebble V3」を入手
 

　続いては高コスパな製品を多数販売しているEdifier「G1000 II」。2chの卓上ゲーミングスピーカーで、こちらもUSB／Bluetooth／3.5mm端子の3入力対応。本体サイズも102×92×120mmのサイズで、幅広い環境で設置可能かと。9パターンのRGBカラー点灯も雰囲気を盛り上げてくれます。価格は7760円。

Edifier 【エディファイア】 G1000 II PC用 卓上 アクティブ先端デザインスピーカー ｜ PS5 Pro/PS5/PS4/Switch 2/Switch等対応 ｜ 2.0ch RGB ゲーミングスピーカー 小型 音質高 ｜ Bluetooth/USB/3.5mm AUX ワイヤレス・有線接続両対応 ｜ ゲーム/映画/音楽 3EQモード ｜ 専用アプリ ｜ 2台セット （ブラック）
ブラックフライデーで「Edifier G1000 II」を入手
 

　最後はおなじみJBLのBluetoothスピーカー「CHARGE5」。20mm径のツイーター＋デュアルパッシブラジエーターで充実した低音を実現。最大20時間動作可能なバッテリー内蔵と、IP67の防水防塵対応で自宅だけでなく、外出先での利用にも対応します。充電もUSB Type-C端子から可能です。価格は33％オフで、きっかり1万円！

JBL CHARGE5 Bluetoothスピーカー 2ウェイ・スピーカー構成/USB C充電/IP67防塵防水/パッシブラジエーター搭載/ポータブル/2021年モデル ブラック JBLCHARGE5BLK 【国内正規品】
ブラックフライデーで「JBL CHARGE5」を入手
 

