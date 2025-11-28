【PC環境お手軽アップグレード】ちょいイイPC用スピーカーの購入で動画もゲームも楽しくなるよ！

PCデスク周りの環境アップグレードで、スピーカー導入はコスパのいい選択でオススメです！ 1万円までの比較的お手頃な価格で定評のある製品を、Amazonブラックフライデーからピックアップしたので参考にしてください！

5000円弱から1万円まで

PCスピーカーはコスパのいいアップグレードの選択肢

まず1機種目はクリエイティブの定番スピーカー「Creative Pebble V3」。比較的コンパクトでノートPCとの組み合わせでも邪魔になりにくいです。入力はUSB／Bluetooth／3.5mm端子の3パターン。USB接続なら電源供給も可能で、PCとの間はケーブル1本で完結して、机の上が煩雑になりません。価格は今なら5000円切りの4658円。

続いては高コスパな製品を多数販売しているEdifier「G1000 II」。2chの卓上ゲーミングスピーカーで、こちらもUSB／Bluetooth／3.5mm端子の3入力対応。本体サイズも102×92×120mmのサイズで、幅広い環境で設置可能かと。9パターンのRGBカラー点灯も雰囲気を盛り上げてくれます。価格は7760円。

最後はおなじみJBLのBluetoothスピーカー「CHARGE5」。20mm径のツイーター＋デュアルパッシブラジエーターで充実した低音を実現。最大20時間動作可能なバッテリー内蔵と、IP67の防水防塵対応で自宅だけでなく、外出先での利用にも対応します。充電もUSB Type-C端子から可能です。価格は33％オフで、きっかり1万円！