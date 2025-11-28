Amazonセール情報大紹介！ 第460回
【2日で千台売れた？】2.1万円でSurface Go2整備済み品がセール中／純正タイプカバー、Office 2024付属！
2025年11月28日 10時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
AmazonブラックフライデーにMicrosoft Surface Go2登場中！
持ち運びに最適な10.5インチの2in1ノートPC「Microsoft Surface Go2」の整備済み品（タイプカバーセット）が、Amazonで大人気！
「過去1か月で3000点以上購入されました」という、中古ながら専門の検査・整備を受けた高品質な商品で、Amazonブラックフライデーセールとして、21,080円という驚きのお得価格で購入できます。純正タイプカバー、Microsoft Office 2024が付いてこの価格。
11月26日の時点では、「過去1か月で2000点以上購入されました」だったはずで、単純計算するとたった2日間で1000台も売れたことに！？
Microsoft Surface Go2の特徴
① 圧倒的な携帯性
10.5インチのコンパクトサイズで薄型・軽量。学生や営業マンが大学やカフェで使うのにも便利です。
② 安心のセキュリティ
Windows Hello顔認証カメラを搭載しており、スピーディーにログインが可能。
③ 普段使いに十分な性能
Intel Pentium Goldプロセッサー 4425Yを搭載し、ネット閲覧、資料作成（Word/Excel）、アプリケーションの同時使用など、日常的な作業をスピーディーに処理します。
製品仕様
CPU：Intel Pentium Gold Processor 4425Y
ディスプレイ：10.5 インチ、解像度: 1920 x 1280
メモリ：4GB
ストレージ：64GB
カメラ：Windows Hello顔認証カメラ（正面向き）
マイク：デュアルスタジオマイク
OS：Windows 11 Professional
付属品：ACアダプター、純正タイプカバー、PC King液晶クロス
まとめ：2万1千円台はお得！
Amazonブラックフライデーセールは12月1日（月）まで。Officeとキーボード付きのSurface Go2が2.1万円で手に入るチャンスです。サブPCや初めてのPCをお探しの方は、ぜひお見逃しなく！
※価格は現時点のものです。変動する可能性があります
