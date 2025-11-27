【今からでも買える】Surfaceがセール価格！ Amazonブラックフライデーで買い

Windows派の人に！ Amazonブラックフライデーの目玉商品の1つが、マイクロソフトのSurfaceシリーズ。Snapdragon搭載でバッテリー長持ちなのにパワフル、ATOKのARM版Windows対応も発表されて、問題も1つ解決。今が買いですよ！

ラップトップ型の「Surface Laptop」、2in1の「Surface Pro」

今なら両方がお買得！

今でもお買得に購入できるのが、13型のラップトップ型「Surface Laptop」と、12型で2in1の「Surface Pro」の2モデル。後者はストレージが256GBと512GBの2タイプですが、今回のセールでの価格差は9000円なので、後者の方がコスパは上かも。

まず、「Surface Laptop」はSnapdragon X Plus、16GBメモリー、512GB SSDの仕様で18％オフの16万円。さらに5％（8000ポイント）付きで、実質15万2000円です！

続いてはタブレットとしてもノートPC的にも使える「Surface Pro 12インチ」。Snapdragon X Plus、16GBメモリー、SSDは256GBと512GBの2タイプ。キーボードカバーとペンがセットのモデルなので、追加で購入の必要はありません！ 価格は16万円と16万9000円。こちらもともに5％ポイント付き！