このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第61回

【今からでも買える】Surfaceがセール価格！ Amazonブラックフライデーで買い

2025年11月27日 17時40分更新

文● 二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　Windows派の人に！ Amazonブラックフライデーの目玉商品の1つが、マイクロソフトのSurfaceシリーズ。Snapdragon搭載でバッテリー長持ちなのにパワフル、ATOKのARM版Windows対応も発表されて、問題も1つ解決。今が買いですよ！

Surface

Surface Laptopが今ならセール中。画像をクリックすると販売ページにジャンプします！

Amazonブラックフライデーのページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー

ラップトップ型の「Surface Laptop」、2in1の「Surface Pro」
今なら両方がお買得！

　今でもお買得に購入できるのが、13型のラップトップ型「Surface Laptop」と、12型で2in1の「Surface Pro」の2モデル。後者はストレージが256GBと512GBの2タイプですが、今回のセールでの価格差は9000円なので、後者の方がコスパは上かも。

　まず、「Surface Laptop」はSnapdragon X Plus、16GBメモリー、512GB SSDの仕様で18％オフの16万円。さらに5％（8000ポイント）付きで、実質15万2000円です！

Image from Amazon.co.jp
【マイクロソフト 公式ストア限定】2点セット: Surface Laptop 13 インチ Snapdragon X Plus 16GB 512GB オーシャン グリーン EP2-30740 + Surface アーク マウス オーシャン グリーン EP2-32757
ブラックフライデーで「Surface Laptop 16GB 512GB」を入手
 

　続いてはタブレットとしてもノートPC的にも使える「Surface Pro 12インチ」。Snapdragon X Plus、16GBメモリー、SSDは256GBと512GBの2タイプ。キーボードカバーとペンがセットのモデルなので、追加で購入の必要はありません！　価格は16万円と16万9000円。こちらもともに5％ポイント付き！

Image from Amazon.co.jp
【マイクロソフト 公式ストア限定】2点セット: Surface Pro 12 インチ Snapdragon X Plus 16GB 256GB プラチナ EP2-27651 + Surface Pro 12 インチ キーボード （スリム ペン付き）ストーン グレー EP2-33053
ブラックフライデーで「Surface Pro 12インチ 16GB 256GB」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
【マイクロソフト 公式ストア限定】2点セット: Surface Pro 12 インチ Snapdragon X Plus 16GB 512GB バイオレット EP2-27747 + Surface Pro 12 インチ キーボード（スリム ペン付き）バイオレット EP2-33103
ブラックフライデーで「Surface Pro 12インチ 16GB 512GB」を入手
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン