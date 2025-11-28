いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第32回
クリスマスはSwitchゲームをお得に！ EDFやオメガラビが最大84％オフ
2025年11月28日 09時00分更新
ディースリー・パブリッシャーのNintendo Switchダウンロード版ソフトがお得になる「クリスマスセール」が現在開催中です。大人気シリーズ「地球防衛軍」や、最大84%オフの超お買い得タイトルまで、幅広いラインナップが対象となっています。
中でも注目なのは、巨大生物との戦いを描く「地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch」が通常価格5,980円から2,690円（55%オフ）に、そして「オメガラビリンス ライフ」が通常価格8,580円から1,540円（82%オフ）という破格の価格で提供されています。
このほか、お手頃価格のタイトルも多数登場しており、最大割引の84%オフは「THE ゴルフ」（150円）に適用。また、「地球防衛軍2 for Nintendo Switch」や「デジボク地球防衛軍（略） D3P THE BEST」も75%オフの990円で手に入ります。この機会にぜひ名作をプレイしてみてください。
オンライン限定の目玉商品が多数
（5,980円 → 特別価格 2,690円）55％オフ
シリーズ最大級のボリュームで贈る超絶望感。EDF特戦歩兵部隊・特殊遊撃チーム「ストーム」の一員として、多彩な作戦に挑むアクションシューティングです。
（8,580円 → 特別価格 1,540円）82％オフ
敵を倒すたびに能力が成長するローグライクRPG。人気シリーズ「オメガラビリンス」の最新作です。
（998円 → 特別価格 150円）84％オフ
誰でも気軽に楽しめるゴルフゲーム。1人でじっくり遊ぶもよし、家族や友達と対戦するもよし。18ホールとホールインワンチャレンジで盛り上がれます。
（3,980円 → 特別価格 990円）75％オフ
迫り来る巨大生物に立ち向かうSFアクションシューティングの名作が再登場です。
まとめ
このほかにも、さまざまなタイトルが割引対象となっています。年末に向けて新しいゲームを探している人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。セールは12月17日までとなります。
この連載の記事
-
第31回
トピックス【最大70％オフ！】SILENT HILL fが初セール、メタルギア、パワプロなど名作・人気作が超特価！
-
第30回
トピックス【中古Apple製品10%オフ！】iPhone、iPad、AirPodsが超特価！ ゲームのまとめ買い割引も
-
第29回
トピックス【最大50%オフ！】 電動エアダスター、デスクヒーターが超特価！ サンワダイレクトのBLACK FRIDAYセール！
-
第28回
トピックス最新Core Ultra搭載AIノートが大幅値引き！ Dellブラックフライデー2025
-
第27回
トピックスAOKI、冬物がまとめて破格！ スーツ・コート・シャツが大量値下げ中
-
第26回
トピックス【最大3万ポイント還元】ビックカメラ.comブラックフライデー2025開催！ 長期保証付き家電が特価
-
第25回
トピックス【最大53%オフ！】Lenovo ブラックフライデーセール開催中！ ThinkPad X1 Carbonが半額以下の衝撃特価！
-
第24回
トピックス運次第で全品無料!? Yogiboブラックフライデー、今年もサイコロで大チャンス！
-
第23回
トピックス鉄拳8、FF7 REBIRTH、ホグワーツなど超人気タイトルが破格特価【PS5 5周年セール】
-
第22回
トピックス最大67％OFF！ WAQ「BLACK FRIDAY セール」で人気キャンプギアが特価に
- この連載の一覧へ