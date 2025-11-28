クリスマスはSwitchゲームをお得に！ EDFやオメガラビが最大84％オフ

ディースリー・パブリッシャーのNintendo Switchダウンロード版ソフトがお得になる「クリスマスセール」が現在開催中です。大人気シリーズ「地球防衛軍」や、最大84%オフの超お買い得タイトルまで、幅広いラインナップが対象となっています。

中でも注目なのは、巨大生物との戦いを描く「地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch」が通常価格5,980円から2,690円（55%オフ）に、そして「オメガラビリンス ライフ」が通常価格8,580円から1,540円（82%オフ）という破格の価格で提供されています。

このほか、お手頃価格のタイトルも多数登場しており、最大割引の84%オフは「THE ゴルフ」（150円）に適用。また、「地球防衛軍2 for Nintendo Switch」や「デジボク地球防衛軍（略） D3P THE BEST」も75%オフの990円で手に入ります。この機会にぜひ名作をプレイしてみてください。

オンライン限定の目玉商品が多数

地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch

（5,980円 → 特別価格 2,690円）55％オフ

シリーズ最大級のボリュームで贈る超絶望感。EDF特戦歩兵部隊・特殊遊撃チーム「ストーム」の一員として、多彩な作戦に挑むアクションシューティングです。

オメガラビリンス ライフ

（8,580円 → 特別価格 1,540円）82％オフ

敵を倒すたびに能力が成長するローグライクRPG。人気シリーズ「オメガラビリンス」の最新作です。

THE ゴルフ

（998円 → 特別価格 150円）84％オフ

誰でも気軽に楽しめるゴルフゲーム。1人でじっくり遊ぶもよし、家族や友達と対戦するもよし。18ホールとホールインワンチャレンジで盛り上がれます。

地球防衛軍2 for Nintendo Switch

（3,980円 → 特別価格 990円）75％オフ

迫り来る巨大生物に立ち向かうSFアクションシューティングの名作が再登場です。

まとめ

このほかにも、さまざまなタイトルが割引対象となっています。年末に向けて新しいゲームを探している人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。セールは12月17日までとなります。