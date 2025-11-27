Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第60回
【57％オフ】Ankerのロボット掃除機が衝撃の安さ！「みんな買うべき」と評判も◎ Amazonブラックフライデー
2025年11月27日 15時40分更新
12月1日まで開催中のAmazonブラックフライデーに、アンカーのロボット掃除機「Eufy Clean X8 Pro」が登場した。気になるお値段は、参考価格から57%オフの2万9990円。
Eufy Clean X8 Proは、ゴミ収集機能を備えた充電ステーションと、水拭き、乾拭き両対応のロボット掃除機本体をセットにした製品。床面に応じた吸引力の自動調整や、スマホアプリを使った進入禁止エリアの設定など、一般家庭向けに必要な機能を一通り備えていることが特徴だ。
|Image from Amazon.co.jp
|Anker Eufy Clean (ユーフィクリーン) X8 Pro with Self-Empty Station (ロボット掃除機) カーペット
充電ステーションのゴミ収集機能を活用すれば、面倒なゴミ捨ても2ヵ月に一度（目安）でOK！ひとり暮らしからファミリーまで、忙しい家庭にぴったりのロボット掃除機といえるだろう。
