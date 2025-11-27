このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第60回

【57％オフ】Ankerのロボット掃除機が衝撃の安さ！「みんな買うべき」と評判も◎　Amazonブラックフライデー

2025年11月27日 15時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

　12月1日まで開催中のAmazonブラックフライデーに、アンカーのロボット掃除機「Eufy Clean X8 Pro」が登場した。気になるお値段は、参考価格から57%オフの2万9990円。

　Eufy Clean X8 Proは、ゴミ収集機能を備えた充電ステーションと、水拭き、乾拭き両対応のロボット掃除機本体をセットにした製品。床面に応じた吸引力の自動調整や、スマホアプリを使った進入禁止エリアの設定など、一般家庭向けに必要な機能を一通り備えていることが特徴だ。

Image from Amazon.co.jp
Anker Eufy Clean (ユーフィクリーン) X8 Pro with Self-Empty Station (ロボット掃除機) カーペット

　充電ステーションのゴミ収集機能を活用すれば、面倒なゴミ捨ても2ヵ月に一度（目安）でOK！ひとり暮らしからファミリーまで、忙しい家庭にぴったりのロボット掃除機といえるだろう。

