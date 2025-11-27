見逃すな！Fire TV Stick 4K＋Fire HD 8の最強コンボが半額以下

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】【まとめ買い】Amazon Fire TV Stick 4K Select ＋ Amazon Fire HD 8 タブレット（32GB）登場！

Amazon Fire TV Stick 4K SelectとAmazon Fire HD 8 タブレットのセットが、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

セット品の参考価格23,960円のところ、56％オフの10,480円という大幅割引価格で手に入ります。

【まとめ買い】Amazon Fire TV Stick 4K Select ＋ Amazon Fire HD 8 タブレット（32GB）の特徴

① 4KストリーミングとAlexa操作

4K Ultra HDとHDR10+対応のFire TV Stickで、鮮やかな映像を楽しめます。リモコンのAlexaボタンを押して話しかけるだけで、複数のアプリから観たい作品を簡単に検索可能です。

② Fire HD 8の携帯性と高性能

Fire HD 8 タブレットは3GB RAM、6コアプロセッサ、HDディスプレイ搭載。最大13時間稼働するバッテリーで、Prime Videoやディズニープラス、U-NEXTなどの豊富なコンテンツをストリーミングやダウンロードで楽しめます。

③ 軽量で丈夫な設計

Fire HD 8は強化アルミノシリケートガラス製スクリーンを採用。落下耐久テストでも十分な耐久性を備えており、Fire TV Stickとタブレットのセットは10,480円という高いコストパフォーマンスも魅力です。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、4Kストリーミングとポータブルタブレットを1セットで楽しめるお得なセットをぜひ手に入れてください。

※価格はセール状況により変動する場合があります。