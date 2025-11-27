Amazonセール情報大紹介！ 第483回
見逃すな！Fire TV Stick 4K＋Fire HD 8の最強コンボが半額以下
2025年11月27日 21時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】【まとめ買い】Amazon Fire TV Stick 4K Select ＋ Amazon Fire HD 8 タブレット（32GB）登場！
Amazon Fire TV Stick 4K SelectとAmazon Fire HD 8 タブレットのセットが、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
セット品の参考価格23,960円のところ、56％オフの10,480円という大幅割引価格で手に入ります。
【まとめ買い】Amazon Fire TV Stick 4K Select ＋ Amazon Fire HD 8 タブレット（32GB）の特徴
① 4KストリーミングとAlexa操作
4K Ultra HDとHDR10+対応のFire TV Stickで、鮮やかな映像を楽しめます。リモコンのAlexaボタンを押して話しかけるだけで、複数のアプリから観たい作品を簡単に検索可能です。
② Fire HD 8の携帯性と高性能
Fire HD 8 タブレットは3GB RAM、6コアプロセッサ、HDディスプレイ搭載。最大13時間稼働するバッテリーで、Prime Videoやディズニープラス、U-NEXTなどの豊富なコンテンツをストリーミングやダウンロードで楽しめます。
③ 軽量で丈夫な設計
Fire HD 8は強化アルミノシリケートガラス製スクリーンを採用。落下耐久テストでも十分な耐久性を備えており、Fire TV Stickとタブレットのセットは10,480円という高いコストパフォーマンスも魅力です。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、4Kストリーミングとポータブルタブレットを1セットで楽しめるお得なセットをぜひ手に入れてください。
※価格はセール状況により変動する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第480回
トピックスえっ、19万円以上も値引き⁉ Jackeryのポータブル電源＋ソーラーパネルのセットが破格の価格で手に入る！
-
第479回
トピックス5万円以上お得！ TCL 75V型 Mini‑LEDでホームシアターを格上げ
-
第478回
トピックスRTX 5070 Laptop × Core i7-13620H搭載！ MSI Cyborg 15 B13Wがタイムセールで209,800円
-
第477回
トピックス強撥水で雨雪に強い！mozのウィンターブーツが15％オフの4,496円に
-
第477回
トピックス【新品iPhoneが8万円！】AmazonブラックフライデーでiPhone 14 128GBが安い！
-
第476回
トピックス【セール開催中】iPhoneもMacBook Airもこれ1台！Anker 67W急速充電器
-
第476回
トピックス冬でも素足で快適！UGGの定番モカシン「Ascot」が33%オフ
-
第476回
トピックスやっぱスマホはデカ画面！iPhone 15 PlusがAmazonで13%引き／ブラックフライデーセール
-
第475回
トピックス高性能スマホが45,980円！Xiaomi POCO F7がAmazonブラックフライデーに登場
-
第474回
トピックス光速表示＆完璧な黒！LG OLEDゲーミングモニターがセール特価64,800円
- この連載の一覧へ