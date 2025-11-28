Macユーザー必見！BenQ MA270U 27インチ 4Kモニター、Amazonブラックフライデーセール

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】BenQ Mac向けモニター MA270U登場！

BenQ（ベンキュー）のMac向け27インチ 4K UHDモニター「MA270U」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

USB-Cケーブル1本で接続と最大90W給電が可能です。参考価格79,091円のところ、16％オフの66,800円というお買い得価格で手に入ります。

BenQ Mac向けモニター MA270Uの特徴

① Macに最適な色域と接続

MacBookと違和感なく並べて使用できるDisplay P3 95％カバー対応。USB-Cケーブル1本で給電（最大90W）と信号・音声出力が可能で、机の上をすっきり保てます。

② 目に優しいアイケア機能

ブルーライト軽減、輝度自動調整（B.I.+ Gen2）、フリッカーフリーを搭載。長時間作業でも目に優しく、MacBook画面との輝度同期にも対応します。

③ 豊富なカラーモードと柔軟な調整

用途に合わせた9種類のカラーモード（M-book、Display P3、HDR、ゲームなど）で最適な色味に設定可能。高さ調整（上下11.5cm）や回転（ピボット）機能により、正しい姿勢で快適に作業できます。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、約12,000円お得な価格で手に入るBenQのMac向け4Kモニターをぜひ手に入れて、Mac作業をさらに快適にしましょう。

※価格はセール状況により変動する場合があります。