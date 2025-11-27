Amazonセール情報大紹介！ 第470回
売れ筋ランキング1位、アディダスの万能スニーカーがAmazonブラックフライデーで45%オフ！ 通勤・通学用に“2足買い”もアリ
2025年11月27日 17時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
アディダス スニーカー アドバンコートが45%オフ！
アディダスの人気スニーカー、アドバンコートが45%OFFの3,933円で登場しています。
アディダス スニーカー アドバンコートの特徴
アディダスのスニーカー アドバンコートは、シンプルで汎用性が高いローカットスニーカー。Amazon.co.jpのメンズスニーカーの売れ筋ランキングでも第1位に輝いた人気モデルです。
どんな服装にも合わせやすい、「白or黒ベースに、控えめなロゴ／ストライプ」のミニマルなデザイン。ストリートからカジュアル、通勤・通学まで幅広く対応できるのが強みです。
合成皮革アッパーとテキスタイルライニングによって、軽量かつ足あたりも柔らかく、手軽に履ける快適さを実現。ソールはラバーアウトソールで、摩耗耐性やグリップ性にも配慮されています。
商品詳細
・カラー：コアブラック/コアブラック/グレーシックス(GW9284)、フットウェアホワイト/フットウェアホワイト/グリーン(GW2063)、フットウェアホワイト/フットウェアホワイト/コアブラック(GW9283)など。
・素材：アッパー：人工皮革／ソール：ラバー
まとめ
参考価格：7,150円
現在の価格：3,933円［45%OFF］
アディダスのスニーカー アドバンコートは、は、シンプルで使いやすく、毎日の足元を支えてくれる万能スニーカー。
コーデの邪魔をせず、流行に左右されず、実用性重視で選びたい人にはかなりオススメ。オフィスカジュアルで使えるスニーカーを探している人も注目です。この価格なら、通勤・通学用に“2足買い”もアリですね。
なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズを選んだら、出荷元／販売元を必ず確認しましょう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第480回
トピックスえっ、19万円以上も値引き⁉ Jackeryのポータブル電源＋ソーラーパネルのセットが破格の価格で手に入る！
-
第479回
トピックス5万円以上お得！ TCL 75V型 Mini‑LEDでホームシアターを格上げ
-
第478回
トピックスRTX 5070 Laptop × Core i7-13620H搭載！ MSI Cyborg 15 B13Wがタイムセールで209,800円
-
第477回
トピックス【新品iPhoneが8万円！】AmazonブラックフライデーでiPhone 14 128GBが安い！
-
第476回
トピックス【セール開催中】iPhoneもMacBook Airもこれ1台！Anker 67W急速充電器
-
第476回
トピックスやっぱスマホはデカ画面！iPhone 15 PlusがAmazonで13%引き／ブラックフライデーセール
-
第475回
トピックス高性能スマホが45,980円！Xiaomi POCO F7がAmazonブラックフライデーに登場
-
第474回
トピックス光速表示＆完璧な黒！LG OLEDゲーミングモニターがセール特価64,800円
-
第473回
トピックス耐衝撃＆防水・防塵スマホ「arrows Alpha」が1万円以上お得！ブラックフライデーセールで74,800円
-
第472回
トピックス深剃り×肌にやさしい高級シェーバーが洗浄機付きで破格！シリーズ9 SPORTが44％オフ
-
第472回
トピックス防水＆高グリップ！adidasの「TERREX SKYCHASER AX5 GTX」が40％オフ！
- この連載の一覧へ