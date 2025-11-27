売れ筋ランキング1位、アディダスの万能スニーカーがAmazonブラックフライデーで45%オフ！ 通勤・通学用に“2足買い”もアリ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アディダスの人気スニーカー、アドバンコートが45%OFFの3,933円で登場しています。

アディダス スニーカー アドバンコートの特徴

アディダスのスニーカー アドバンコートは、シンプルで汎用性が高いローカットスニーカー。Amazon.co.jpのメンズスニーカーの売れ筋ランキングでも第1位に輝いた人気モデルです。

どんな服装にも合わせやすい、「白or黒ベースに、控えめなロゴ／ストライプ」のミニマルなデザイン。ストリートからカジュアル、通勤・通学まで幅広く対応できるのが強みです。

合成皮革アッパーとテキスタイルライニングによって、軽量かつ足あたりも柔らかく、手軽に履ける快適さを実現。ソールはラバーアウトソールで、摩耗耐性やグリップ性にも配慮されています。

商品詳細

・カラー：コアブラック/コアブラック/グレーシックス(GW9284)、フットウェアホワイト/フットウェアホワイト/グリーン(GW2063)、フットウェアホワイト/フットウェアホワイト/コアブラック(GW9283)など。

・素材：アッパー：人工皮革／ソール：ラバー

まとめ

参考価格：7,150円

現在の価格：3,933円［45%OFF］

アディダスのスニーカー アドバンコートは、万能スニーカー。

コーデの邪魔をせず、流行に左右されず、実用性重視で選びたい人にはかなりオススメ。オフィスカジュアルで使えるスニーカーを探している人も注目です。この価格なら、通勤・通学用に“2足買い”もアリですね。

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズを選んだら、出荷元／販売元を必ず確認しましょう。