1か月で2000台以上売れた！Roomba Plus 405 Combo ロボット掃除機がブラックフライデー特価

【Amazonブラックフライデーセール】Roomba（ルンバ）ロボット掃除機「Plus 405 Combo ＋ AutoWash 充電ステーション」登場！

高機能ロボット掃除機「ルンバ(Roomba) Plus 405 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

吸引と水拭きに対応した高機能モデルが、過去価格77,900円のところ、31％オフの53,813円という大幅割引価格で手に入ります。

Roomba（ルンバ）ロボット掃除機「Plus 405 Combo ＋ AutoWash 充電ステーション」の特徴

① 吸引＆2倍の拭き掃除性能

従来の600シリーズより70倍も強力な吸引力を持ち、DualCleanモップパッドとスマートスクラブ機能で、パンくずやペットの足跡などの汚れをしっかり拭き取ります。吸引と水拭きの両方に対応し、これ1台で家中を効率的に清掃可能です。

② AutoWash充電ステーションでおまかせ掃除

ゴミは最長75日間自動で排出、モップパッドは4週間分洗浄・乾燥でき、毎日の掃除を手軽に保つことができます。

③ スマートなマッピングとナビゲーション

ClearView LiDARにより部屋を正確にマップし、暗い場所でも障害物を避けて効率的に清掃。カーペットを検知するとモップパッドを自動でリフトアップするため、複数の床面をシームレスに清掃可能です。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、2万円以上お得な価格で手に入るルンバの全自動水拭きモデルで、家事の負担を大幅に減らしましょう。

※価格はモデルやセール状況によって変動する場合があります。