1か月で2000台以上売れた！Roomba Plus 405 Combo ロボット掃除機がブラックフライデー特価
2025年11月28日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】Roomba（ルンバ）ロボット掃除機「Plus 405 Combo ＋ AutoWash 充電ステーション」登場！
高機能ロボット掃除機「ルンバ(Roomba) Plus 405 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
吸引と水拭きに対応した高機能モデルが、過去価格77,900円のところ、31％オフの53,813円という大幅割引価格で手に入ります。
Roomba（ルンバ）ロボット掃除機「Plus 405 Combo ＋ AutoWash 充電ステーション」の特徴
① 吸引＆2倍の拭き掃除性能
従来の600シリーズより70倍も強力な吸引力を持ち、DualCleanモップパッドとスマートスクラブ機能で、パンくずやペットの足跡などの汚れをしっかり拭き取ります。吸引と水拭きの両方に対応し、これ1台で家中を効率的に清掃可能です。
② AutoWash充電ステーションでおまかせ掃除
ゴミは最長75日間自動で排出、モップパッドは4週間分洗浄・乾燥でき、毎日の掃除を手軽に保つことができます。
③ スマートなマッピングとナビゲーション
ClearView LiDARにより部屋を正確にマップし、暗い場所でも障害物を避けて効率的に清掃。カーペットを検知するとモップパッドを自動でリフトアップするため、複数の床面をシームレスに清掃可能です。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、2万円以上お得な価格で手に入るルンバの全自動水拭きモデルで、家事の負担を大幅に減らしましょう。
※価格はモデルやセール状況によって変動する場合があります。
