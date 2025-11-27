【12%オフ】11インチ iPad (A16) 256GBが6万円台に！ブラックフライデーで狙い目のタブレット

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】Apple iPad（A16）11インチ（256GB、Wi-Fiモデル）登場！

Appleのタブレット「iPad（A16）」（256GB、Wi-Fiモデル）が、11月24日より始まったAmazonブラックフライデーセールで販売中です。

A16チップと11インチLiquid Retinaディスプレイを搭載し、参考価格74,800円のところ、12％オフの65,800円で手に入ります。

残念ながら最も安価な128GBモデルはセール終了していますが、11月27日11時現在、256GBモデルはまだセール中。写真や動画、コミックスなどのコンテンツを保存すると128GBでは容量が足りない！という方も多いはず。そうした方には、この256GBモデルがお勧めです！！

Apple iPad（A16）11インチ（256GB、Wi-Fiモデル）の特徴

① 超高速のA16チップ＆長時間バッテリー

最新のA16チップで、アプリの起動、ゲーム、写真・動画編集も快適に動作。バッテリーは一日中使えるので、仕事や授業、エンタメ用途でも安心です。

② 11インチ Liquid Retinaディスプレイ

映画鑑賞やイラスト制作に最適な11インチの美しいLiquid Retinaディスプレイを搭載。True Tone機能により、部屋の明るさや色温度に応じて画面が自動調整され、どんな環境でも快適に使えます。

③ Apple Pencil＆キーボード対応

Apple Pencil（USB-C／第1世代）に対応し、手書きメモやイラスト制作も可能。さらに、取り外し可能なキーボード付き保護ケース「Magic Keyboard Folio」と併用すれば、ノートPCのように操作できます。

お買い得価格で手に入る！

Amazonブラックフライデーセールは12月1日まで。とはいえ、他のモデル同様に、12月1日を待たずにセール終了の可能性もあります。この機会に、参考価格74,800円のところ9,000円お得な価格で手に入るiPadで、より万能で直感的なデジタルライフを始めましょう。

※価格は容量やモデルによって異なる場合があります。