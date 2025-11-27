Amazonセール情報大紹介！ 第477回
【新品iPhoneが8万円！】AmazonブラックフライデーでiPhone 14 128GBが安い！
2025年11月27日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】iPhone 14 128GB登場！
スマホの買い替えを検討中で、コスパ重視の高性能モデルを探している方に朗報です。人気モデル「iPhone 14 128GB」が、11g津24日より始まったAmazonブラックフライデーセールに登場中です。
6.1インチ Super Retina XDRディスプレイを搭載したこのモデルが、参考価格95,800円のところ、17％オフの79,800円というお買い得価格で手に入ります。
iPhone 14 128GBの特徴
① A15 Bionicチップと長持ちバッテリー
5コアGPUを搭載した高速A15 Bionicチップにより、アプリやゲームも快適に操作可能。さらに5G通信に対応し、バッテリーは最大20時間のビデオ再生が可能で、一日中安心して使えます。
② 4Kドルビービジョン対応カメラ
デュアルカメラシステムにより、明るさに関わらず美しい写真や動画を撮影可能。手持ちでも手ぶれの少ない映像が撮れるアクションモードや、最大30fpsの4Kドルビービジョン対応シネマティックモードも搭載しています。
③ 頑丈設計と安全機能
Ceramic Shieldを採用し、防水・防塵性能も備えています。衛星経由の緊急SOSや衝突事故検出機能で、万が一のときにも安心です。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、1万円以上お得な価格でiPhone 14 128GBを手に入れましょう。
※価格はセール状況によって変動する場合があります。
