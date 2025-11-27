えっ、19万円以上も値引き⁉ Jackeryのポータブル電源＋ソーラーパネルのセットが破格の価格で手に入る！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】Jackery Solar Generator 2000 New 200W セット登場！

Jackeryのポータブル電源と200Wソーラーパネルのセット「Jackery Solar Generator 2000 New 200W セット」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

2042Whの大容量、1.7時間満充電、10年長寿命の高性能モデルが、参考価格326,400円のところ、60％オフの130,560円という破格の割引価格で手に入ります。

Jackery Solar Generator 2000 New 200W セットの特徴

① 1.7時間満充電と2200W高出力

家庭用ACコンセントで最速102分（1.7時間）で満充電（0%から100%）が可能。定格出力2200W（瞬間最大4400W）で、一般的な家電製品の99%以上を動かすことができます。

② リン酸鉄と5年保証の長寿命設計

長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。毎日充電しても10年間長持ちし、4,000回の充電サイクル後もバッテリー残量は70%を維持します。5年間の長期保証（3年間の基本保証＋製品登録で2年延長）も付帯します。

③ UPS機能と最軽量コンパクトボディ

UL1778認証済みのUPS機能搭載で、突然の停電時でも連続して電力を供給。2000Whクラスの主流モデルと比較して、サイズが約40%小さく、重量は約34%軽量化（17.9kg）され、持ち運びやすくなりました。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、19万円以上お得な価格で手に入るJackeryの高性能ソーラー発電セットで、防災対策やアウトドアを充実させてください。

※価格はスタイルやセール状況によって変動する場合があります。