5万円以上お得！ TCL 75V型 Mini‑LEDでホームシアターを格上げ

【Amazonブラックフライデーセール】TCL 75V型テレビ「75Q7C 4K Mini‑LED」登場！

TCLの75V型テレビ「75Q7C 4K Mini‑LED」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。

量子ドットMiniLED技術、144Hz倍速パネル、ONKYO 2.1.2ch Hi-Fiサウンドシステムを搭載したこのモデルが、参考価格208,000円のところ、26％オフの154,800円という大幅割引価格で手に入ります。

TCL 75V型テレビ「75Q7C 4K Mini‑LED」の特徴

① 量子ドットMini‑LED技術による高画質

量子ドットMini‑LEDバックライトとローカルディミングにより、明暗の差がはっきりとしたコントラストを実現。高輝度表示で、明るい部屋でも鮮明な映像を楽しめます。

② 144Hz倍速パネルで滑らかな映像

4K解像度で144Hzのネイティブリフレッシュレートに対応。動きの激しいスポーツやゲームでも映像が滑らかに表示されます。AMD FreeSync Premium ProやALLM（自動低遅延）にも対応しており、ゲームプレイも快適です。

③ ONKYO 2.1.2ch Hi-Fiサウンドシステム

ONKYO製の2.1.2ch Hi-Fiサウンドシステムを搭載。Dolby AtmosやDTS Virtual:Xに対応しており、立体的で臨場感のある音響体験が可能です。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、5万円以上お得なTCLのハイエンドMiniLEDテレビで、ホームシアター体験を楽しみましょう。

※価格はサイズやセール状況によって変動する場合があります。