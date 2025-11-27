Amazonセール情報大紹介！ 第479回
5万円以上お得！ TCL 75V型 Mini‑LEDでホームシアターを格上げ
2025年11月27日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonブラックフライデーセール】TCL 75V型テレビ「75Q7C 4K Mini‑LED」登場！
TCLの75V型テレビ「75Q7C 4K Mini‑LED」が、Amazonブラックフライデーセールに登場しました。
量子ドットMiniLED技術、144Hz倍速パネル、ONKYO 2.1.2ch Hi-Fiサウンドシステムを搭載したこのモデルが、参考価格208,000円のところ、26％オフの154,800円という大幅割引価格で手に入ります。
TCL 75V型テレビ「75Q7C 4K Mini‑LED」の特徴
① 量子ドットMini‑LED技術による高画質
量子ドットMini‑LEDバックライトとローカルディミングにより、明暗の差がはっきりとしたコントラストを実現。高輝度表示で、明るい部屋でも鮮明な映像を楽しめます。
② 144Hz倍速パネルで滑らかな映像
4K解像度で144Hzのネイティブリフレッシュレートに対応。動きの激しいスポーツやゲームでも映像が滑らかに表示されます。AMD FreeSync Premium ProやALLM（自動低遅延）にも対応しており、ゲームプレイも快適です。
③ ONKYO 2.1.2ch Hi-Fiサウンドシステム
ONKYO製の2.1.2ch Hi-Fiサウンドシステムを搭載。Dolby AtmosやDTS Virtual:Xに対応しており、立体的で臨場感のある音響体験が可能です。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、5万円以上お得なTCLのハイエンドMiniLEDテレビで、ホームシアター体験を楽しみましょう。
※価格はサイズやセール状況によって変動する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第480回
トピックスえっ、19万円以上も値引き⁉ Jackeryのポータブル電源＋ソーラーパネルのセットが破格の価格で手に入る！
-
第478回
トピックスRTX 5070 Laptop × Core i7-13620H搭載！ MSI Cyborg 15 B13Wがタイムセールで209,800円
-
第477回
トピックス【新品iPhoneが8万円！】AmazonブラックフライデーでiPhone 14 128GBが安い！
-
第476回
トピックス【セール開催中】iPhoneもMacBook Airもこれ1台！Anker 67W急速充電器
-
第476回
トピックスやっぱスマホはデカ画面！iPhone 15 PlusがAmazonで13%引き／ブラックフライデーセール
-
第475回
トピックス高性能スマホが45,980円！Xiaomi POCO F7がAmazonブラックフライデーに登場
-
第474回
トピックス光速表示＆完璧な黒！LG OLEDゲーミングモニターがセール特価64,800円
-
第473回
トピックス耐衝撃＆防水・防塵スマホ「arrows Alpha」が1万円以上お得！ブラックフライデーセールで74,800円
-
第472回
トピックス深剃り×肌にやさしい高級シェーバーが洗浄機付きで破格！シリーズ9 SPORTが44％オフ
-
第472回
トピックス【Switch2確認済】マイクロSD Expressカードがブラックフライデーでお買い得に
- この連載の一覧へ