Amazonセール情報大紹介！ 第478回

RTX 5070 Laptop × Core i7-13620H搭載！ MSI Cyborg 15 B13Wがタイムセールで209,800円

2025年11月27日 14時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】MSI ゲーミングノート「Cyborg 15 B13W」登場！

　MSIのゲーミングノートPC「Cyborg 15 B13W」が、Amazonタイムセールに登場しました。

　Core i7プロセッサとRTX 5070で、ゲームも動画編集もサクサク快適なこのゲーミングノートが、参考価格239,800円のところ、13％オフの209,800円というお買い得価格で手に入ります。

アマゾンでMSI ゲーミングノート「Cyborg 15 B13W」を入手

MSI ゲーミングノート「Cyborg 15 B13W」の特徴

① 高性能なグラフィックスとCore i7搭載

　NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUとCore i7-13620H プロセッサーを搭載。32GB DDR5 メモリと1TB SSDで、最新ゲームも動画編集も快適に動作します。高性能を求めるゲーマーに最適な一台です。

② 144Hz液晶で滑らかな映像

　15.6インチ フルHD（1,920×1,080）で144Hz駆動のゲーミング液晶パネルを搭載。動きの激しいゲームでも映像が滑らかに表示されます。サイバーパンクを思わせる個性的なデザインも魅力です。

③ 安定した接続性と冷却性能

　Wi-Fi 6E対応で高速・安定なネット環境を提供。冷却システムも優秀で、長時間のゲームプレイでもパフォーマンスを維持できます。

お買い得価格で手に入る！

　この機会に、3万円お得な価格でMSIの高性能ゲーミングノートを手に入れましょう。

※価格はスタイルやセール状況によって変動する場合があります。

アマゾンでMSI ゲーミングノート「Cyborg 15 B13W」を入手

