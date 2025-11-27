Amazonセール情報大紹介！ 第478回
RTX 5070 Laptop × Core i7-13620H搭載！ MSI Cyborg 15 B13Wがタイムセールで209,800円
2025年11月27日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】MSI ゲーミングノート「Cyborg 15 B13W」登場！
MSIのゲーミングノートPC「Cyborg 15 B13W」が、Amazonタイムセールに登場しました。
Core i7プロセッサとRTX 5070で、ゲームも動画編集もサクサク快適なこのゲーミングノートが、参考価格239,800円のところ、13％オフの209,800円というお買い得価格で手に入ります。
MSI ゲーミングノート「Cyborg 15 B13W」の特徴
① 高性能なグラフィックスとCore i7搭載
NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUとCore i7-13620H プロセッサーを搭載。32GB DDR5 メモリと1TB SSDで、最新ゲームも動画編集も快適に動作します。高性能を求めるゲーマーに最適な一台です。
② 144Hz液晶で滑らかな映像
15.6インチ フルHD（1,920×1,080）で144Hz駆動のゲーミング液晶パネルを搭載。動きの激しいゲームでも映像が滑らかに表示されます。サイバーパンクを思わせる個性的なデザインも魅力です。
③ 安定した接続性と冷却性能
Wi-Fi 6E対応で高速・安定なネット環境を提供。冷却システムも優秀で、長時間のゲームプレイでもパフォーマンスを維持できます。
お買い得価格で手に入る！
この機会に、3万円お得な価格でMSIの高性能ゲーミングノートを手に入れましょう。
※価格はスタイルやセール状況によって変動する場合があります。
