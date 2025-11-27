このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第476回

やっぱスマホはデカ画面！iPhone 15 PlusがAmazonで13%引き／ブラックフライデーセール

2025年11月27日 12時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonブラックフライデーセール】iPhone 15 Plus 128GB登場！

　Appleのスマートフォン「iPhone 15 Plus 128 GB」 が、Amazonブラックフライデーセールに登場しています。

　Dynamic Islandや48MPメインカメラを搭載したこのモデルが、参考価格124,800円のところ、13％オフの108,600円というお買い得価格で手に入ります。

iPhone 15 Plus 128GBの特徴

① Dynamic Islandとタフなデザイン

　Dynamic Islandは、画面上部に浮かぶようにアラートやライブアクティビティを表示します。iPhone 15 Plusは、カラーインフューズドガラスとアルミニウムを採用した美しくタフなボディで、防沫・耐水・防塵性能も備えています。

② 48MPメインカメラと2倍望遠

　48MPのメインカメラで超高解像度の撮影が可能です。光学2倍望遠を使えば、クローズアップ写真も鮮明に撮影できます。次世代ポートレート機能では、撮影後でもピントを切り替えることができます。

③ A16 Bionicチップと長持ちバッテリー

　A16 Bionicチップは、高速でパワフルな処理を実現します。最大26時間のビデオ再生が可能で、USB-CコネクタによりMacやiPadと同じケーブルで充電できます。

お買い得価格で手に入る！

　iPhone 15 Plusをお得に手に入れる絶好の機会です。売り切れる前に、ぜひAmazonで購入して、快適な大画面スマホライフを体験してください！

※価格は容量やセール状況によって変動する場合があります。

