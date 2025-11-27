やっぱスマホはデカ画面！iPhone 15 PlusがAmazonで13%引き／ブラックフライデーセール

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデーセール】iPhone 15 Plus 128GB登場！

Appleのスマートフォン「iPhone 15 Plus 128 GB」 が、Amazonブラックフライデーセールに登場しています。

Dynamic Islandや48MPメインカメラを搭載したこのモデルが、参考価格124,800円のところ、13％オフの108,600円というお買い得価格で手に入ります。

iPhone 15 Plus 128GBの特徴

① Dynamic Islandとタフなデザイン

Dynamic Islandは、画面上部に浮かぶようにアラートやライブアクティビティを表示します。iPhone 15 Plusは、カラーインフューズドガラスとアルミニウムを採用した美しくタフなボディで、防沫・耐水・防塵性能も備えています。

② 48MPメインカメラと2倍望遠

48MPのメインカメラで超高解像度の撮影が可能です。光学2倍望遠を使えば、クローズアップ写真も鮮明に撮影できます。次世代ポートレート機能では、撮影後でもピントを切り替えることができます。

③ A16 Bionicチップと長持ちバッテリー

A16 Bionicチップは、高速でパワフルな処理を実現します。最大26時間のビデオ再生が可能で、USB-CコネクタによりMacやiPadと同じケーブルで充電できます。

お買い得価格で手に入る！

iPhone 15 Plusをお得に手に入れる絶好の機会です。売り切れる前に、ぜひAmazonで購入して、快適な大画面スマホライフを体験してください！

※価格は容量やセール状況によって変動する場合があります。