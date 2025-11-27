このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第477回

強撥水で雨雪に強い！mozのウィンターブーツが15％オフの4,496円に

2025年11月27日 20時30分更新

文● さわ　編集⚫︎ ASCII

アマゾンで mozのスノーブーツを入手

mozのスノーブーツが15%オフ！

　北欧・スウェーデンブランドmozのスノーブーツ（23.5cm）が15%OFFの4,496円11月24日（月）からのAmazonブラックフライデーセール登場しています。

　強撥水・防水仕様に加え、防滑ソールで濡れた路面でも安心。暖かくて軽い履き心地は、これからの寒い季節の外出にぴったりです。

※サイズとカラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

mozのスノーブーツの特徴

　mozのスノーブーツは、強撥水加工と防水仕様の組み合わせにより、雨や雪の日でもしっかり水を弾いてくれるのが魅力。

　歩行時と静止時に体重がかかる部分には、360°全方位にエッジが効く丸い凹凸が配置されています。

　また、14cmの深さで防寒性を兼ね備えつつ、内側はふわふわの裏起毛で、履いた瞬間からあたたかさを実感できます。

　ショート丈でコーデに取り入れやすいデザインながら、軽量で足運びもスムーズで、長時間歩く日にも快適です。

まとめ

参考価格：5,290円

現在の価格：4,496円［15%OFF］

　雪道でも街中でも頼れる1足を探している方におすすめのmozのスノーブーツ12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーセールでお得に購入できます。

　防水性・防滑性・暖かさの3拍子が揃った快適モデルなので、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※サイズとカラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページにてご確認ください。

