強撥水で雨雪に強い！mozのウィンターブーツが15％オフの4,496円に

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

mozのスノーブーツが15%オフ！

北欧・スウェーデンブランドmozのスノーブーツ（23.5cm）が15%OFFの4,496円で11月24日（月）からのAmazonブラックフライデーセール登場しています。

強撥水・防水仕様に加え、防滑ソールで濡れた路面でも安心。暖かくて軽い履き心地は、これからの寒い季節の外出にぴったりです。

※サイズとカラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

mozのスノーブーツの特徴

mozのスノーブーツは、強撥水加工と防水仕様の組み合わせにより、雨や雪の日でもしっかり水を弾いてくれるのが魅力。

歩行時と静止時に体重がかかる部分には、360°全方位にエッジが効く丸い凹凸が配置されています。

また、14cmの深さで防寒性を兼ね備えつつ、内側はふわふわの裏起毛で、履いた瞬間からあたたかさを実感できます。

ショート丈でコーデに取り入れやすいデザインながら、軽量で足運びもスムーズで、長時間歩く日にも快適です。

まとめ

参考価格：5,290円

現在の価格：4,496円［15%OFF］

雪道でも街中でも頼れる1足を探している方におすすめのmozのスノーブーツは12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーセールでお得に購入できます。

防水性・防滑性・暖かさの3拍子が揃った快適モデルなので、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

