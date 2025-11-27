冬でも素足で快適！UGGの定番モカシン「Ascot」が33%オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

UGGのASCOT（アスコット）が33%オフ！

UGGの定番として長年愛されているASCOT（26.0cm）が33%OFFの13,900円で、11月24日（月）からのAmazonブラックフライデーセールに登場しています！

天然ウールの暖かさと、シンプルで上品なルックスが魅力の人気モカシンです。

冬の足元を快適にしてくれる1足をチェックしてみましょう。

※サイズとカラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

UGGのASCOTの特徴

UGGのASCOTは、内側に天然ウールをたっぷり使用しており、足全体を柔らかく包み込むような優しいフィット感が特徴です。

素足でも履けるほど暖かく、冬場の冷える足元をしっかりサポートしてくれます。

アッパーには撥水加工が施されたカウスエードが採用されており、雨や雪の日でも使いやすい点が魅力です。

アウトソールはラバー製で、屋内外どちらでも履ける実用性を備えています。

シンプルなフォルムはコーディネートを選ばず、デニムやチノパンなど幅広いスタイルに合わせやすいのも魅力。

まとめ

参考価格：20,900円

現在の価格：13,900円［33%OFF］

冬の足元を快適にしてくれるUGGの人気モカシン「ASCOT」は、12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーセールでお得に購入できます。

ふわふわの天然ウールと上品なデザインを、ぜひチェックしてみてください。

※サイズとカラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページにてご確認ください。