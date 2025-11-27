このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第476回

冬でも素足で快適！UGGの定番モカシン「Ascot」が33%オフ

2025年11月27日 21時00分更新

文● さわ　編集⚫︎ ASCII

アマゾンで UGGのASCOT（アスコット）を入手

UGGのASCOT（アスコット）が33%オフ！

　UGGの定番として長年愛されているASCOT（26.0cm）が33%OFFの13,900円で、11月24日（月）からのAmazonブラックフライデーセールに登場しています！

　天然ウールの暖かさと、シンプルで上品なルックスが魅力の人気モカシンです。

　冬の足元を快適にしてくれる1足をチェックしてみましょう。

※サイズとカラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

UGGのASCOTの特徴

　UGGのASCOTは、内側に天然ウールをたっぷり使用しており、足全体を柔らかく包み込むような優しいフィット感が特徴です。

　素足でも履けるほど暖かく、冬場の冷える足元をしっかりサポートしてくれます。

　アッパーには撥水加工が施されたカウスエードが採用されており、雨や雪の日でも使いやすい点が魅力です。

　アウトソールはラバー製で、屋内外どちらでも履ける実用性を備えています。

　シンプルなフォルムはコーディネートを選ばず、デニムやチノパンなど幅広いスタイルに合わせやすいのも魅力。

まとめ

参考価格：20,900円

現在の価格：13,900円［33%OFF］

　冬の足元を快適にしてくれるUGGの人気モカシン「ASCOT」は、12月1日（月）まで開催中のAmazonブラックフライデーセールでお得に購入できます。

　ふわふわの天然ウールと上品なデザインを、ぜひチェックしてみてください。

※サイズとカラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページにてご確認ください。

アマゾンで UGGのASCOT（アスコット）を入手

