【Amazonセール】MEDULLAスカルプリフトブラシで毎日のスカルプケアを手軽に

2025年11月27日 13時00分更新
MEDULLAのスカルプリフトブラシが15%OFF！
髪と頭皮をしっかりケアできる「MEDULLAのスカルプリフトブラシ」が、Amazonブラックフライデーセールに15%OFFで登場！
参考価格6,050円のところ、15%OFFの5,140円で手に入ります。この機会にチェックしてみましょう。
わずか75g！驚きの軽さ！
iPhoneの半分以下の重さで、長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。
シャンプー中でもブロー中でも、丁寧なブラッシングができます。
524本のピンが頭皮に密着
3種類8列構成の524本のピンが、頭皮の丸みにフィット。
長さと硬さの異なるピンで頭皮を傷つけることなく、毛穴汚れをかき出しながら、やさしくリフトアップします。
シャンプー中でもブロー中でも使える2wayタイプ
シャンプー中に使用することで、指では落としきれない毛穴汚れをすっきりオフ。
ブローの仕上げで使用することで、ツヤとボリュームをプラスし、摩擦や絡まりを軽減します。
まとめ
参考価格：6,050円
現在の価格：5,140円［15%OFF］
Amazonブラックフライデーは12月1日（月）まで。美しい髪とすこやかな頭皮へ！この機会に健康な頭皮を手に入れましょう。
