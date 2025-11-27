このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第456回

【Amazonセール】MEDULLAスカルプリフトブラシで毎日のスカルプケアを手軽に

2025年11月27日 13時00分更新

文● さわ、金子　編集⚫︎ ASCII

アマゾンで MEDULLAのスカルプリフトブラシを入手

MEDULLAのスカルプリフトブラシが15%OFF！

　髪と頭皮をしっかりケアできる「MEDULLAのスカルプリフトブラシ」が、Amazonブラックフライデーセールに15%OFFで登場！

　参考価格6,050円のところ、15%OFFの5,140円で手に入ります。この機会にチェックしてみましょう。

わずか75g！驚きの軽さ！

　iPhoneの半分以下の重さで、長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。

　シャンプー中でもブロー中でも、丁寧なブラッシングができます。

524本のピンが頭皮に密着

　3種類8列構成の524本のピンが、頭皮の丸みにフィット。

　長さと硬さの異なるピンで頭皮を傷つけることなく、毛穴汚れをかき出しながら、やさしくリフトアップします。

アマゾンで MEDULLAのスカルプリフトブラシ

シャンプー中でもブロー中でも使える2wayタイプ

　シャンプー中に使用することで、指では落としきれない毛穴汚れをすっきりオフ。

　ブローの仕上げで使用することで、ツヤとボリュームをプラスし、摩擦や絡まりを軽減します。

まとめ

参考価格：6,050円

現在の価格：5,140円［15%OFF］

　Amazonブラックフライデーは12月1日（月）まで。美しい髪とすこやかな頭皮へ！この機会に健康な頭皮を手に入れましょう。

アマゾンで MEDULLAのスカルプリフトブラシ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

